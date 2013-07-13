Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi

1 Ekim 2012'de 24. dönem 3. yasama yılı çalışmalarına başlayan TBMM Genel Kurulu, 9 ay 13 gün süren mesainin ardından bugün tatile girdi. Son birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, kimi gün sabah saatlerine kadar süren yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Başkanlık olarak bütün milletvekillerine ve hükümete destekleri için teşekkür ettiklerini söyledi. Meclis personeline de yaptıkları görevleri tek tek sayarak teşekkür eden Yakut'un çay ocakçı ve garsonlara yaptığı teşekkür sırasında salondan alkışlar yükseldi. Yakut, "Herkese sağlıklı ve huzur dolu bir tatil diliyorum" dedi.

Bu tempo insan onuruna yakışmıyor

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri de Meclis'in tatile girmesi dolayısıyla görüşlerini iletti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 12 gündür sürdürdükleri 12 saati aşkın süren çalışmaların milletvekillerinin sinir sistemini yıprattığını ifade ederek, insan onuruna yakışmayacak bir formatta bu yanlışlığı çektiklerini belirtti. Altay, oruç tutan milletvekillerini tuttukları orucu bile anlamadıklarını ifade etti. Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ise, "Yeni döneme güzel bir başlangıç yapalım. Bu kürsü hakaret kürsüsü değil, işgal kürsüsü değil. Bu kürsü milletimizin kürsüsü. Milli ve manevi değerlere uygun ifadeler kullanmamız gerekir. İnşallah 24. dönem Parlamentosu yeni Anayasa'yı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kamer Genç gerginliği yaşandı

Bu arada Meclis'in tatile girmesinden önce son tartışmada yine Kamer Genç imzası vardı. Genç, kürsüye çıkarak kendisine sürekli hakaret edilmesinden şikâyet etti. "Kendimi güvende hissetmiyorum" diyen Genç, en başta da Sadık Yakut'un kendisine tavırlı davrandığını ifade etti. Genç, "Sadık Yakut seni Allah'a havale ediyorum" derken, Yakut da Genç'e, "Ben de seni mahkemeye havale ediyorum, orada görüşeceğiz" karşılığını verdi. Meclis'in tatile girmesinin ardından milletvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleriyle ve birbirleriyle vedalaşarak Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.

İki komisyona tatil yok

Öte yandan, Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve Çözüm Komisyonu TBMM'nin tatile girmesine rağmen mesaiye devam edecek. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı liderler turunun ardından yaptığı açıklamaya göre, çalışma temposunu artıracak Anayasa Uzlaşma Komisyonu yaz boyunca her iş günü toplanacak. Lice'de karakol protestosunda yaşanan gerginlikler ve Bingöl'deki tecavüz olayını inceleyecek Çözüm Komisyonu da mesaisini yaz boyunca sürdürecek.