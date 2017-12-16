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Spor

Türkiye Büyük Erkekler Bok Şampiyonası Rize'de başlıyor

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, yarın Rize'de yapılacak ilk gün maçlarıyla başlayacak

16 Aralık 2017 15:40

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, yarın Rize\'de yapılacak ilk gün maçlarıyla başlayacak.
Milli boksör ve Uluslararası boks hakemi merhum Lütfü Okuyucu adına düzenlenen şampiyonaya 34 ilden 300\'e yakın sporcu katılacak. Rize Yenişehir Spor Salonu\'nun ev sahipliğinde sporseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği şampiyonada 10 sıklette ringe çıkacak boksörler altın madalya için kıyasıya mücadele edecek. Organizasyonun final maçları ise 21 Aralık Perşembe günü saat 19.00\'da başlayacak. 

(FOTOĞRAFLI)

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