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Spor

TÜRKİYE BÜYÜK BRİTANYA'YA 10

30 Ocak 2011 13:59

-TÜRKİYE BÜYÜK BRİTANYA'YA 10-3 YENİLDİ ERZURUM (A.A) - 30.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları bayanlar curlingde Türkiye, Büyük Britanya'ya 10-3 yenildi. Curling Arena'daki müsabakada Türkiye ringe, Öznur Polat, Elif Kızılkaya, Şeyda Zengin ve Burcu Pehlivan dörtlüsüyle çıktı. Rakip Büyük Britanya ise Anna Sloan, Lauren Gray, Vicki Adams ve Sarah Macintyre ile mücadele etti. Türkiye rakibi karşısında 2'nci, 4. ve 7. rauntlarda 1-0'lık skorla üstünlük sağladı. Büyük Britanya ise 3'üncü, 5. ve 6. oyunları 4-0, 5-0 ve 1-0'lık skorlarla kazanmayı bildi. Mücadelede ilk ve 8. raunt 0-0 sonuçlanırken, son 2 oyun ise oynanmadı.

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