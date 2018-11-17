"Türkiye, bu yargı zihniyetinin yeni operasyonu yüzünden yine bütün dünyada zor durumda kalacak"

Karar yazarı Yıldıray Oğur, bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik olarak yapılan operasyonu eleştirdi. Oğur, Türkiye'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası kamuoyunda itibar kazandığını savunarak, "Türkiye bu yargı zihniyetinin yeni operasyonu yüzünden kazandığı itibarı tüketecek, yine bütün dünyada zor durumda kalacak" diye yazdı.

Dün sabah saatlerinde Anadolu Kültür'e yönelik yapılan operasyonda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı gözaltına alındı.

Oğur'un operasyonu değerlendirdiği "Bu ülkeyi utandırıyorsunuz!" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Baskıların arttığı geçen hafta önce yine bir haber sızdırıldı. Haberde “Gezi eylemlerini organize eden” diye geçen, Sabancı Vakfı’ndan pek çok AK Partili siyasetçinin de parçası olduğu Kader’e kadar pek çok kuruluşta çalışmış bir sivil toplum profesyonelinin Kavala’ya email atıp, “Gezi olaylarını Anadolu’ya yaymaya çalışmak istiyoruz” diyerek, Kavala’nın sahibi olduğu Cezayir Lokantası’nda toplantı yapmak istediği, onun da “tamam” dediği iddia edilmekteydi.

Ve bu haberden sekiz gün sonra dün sabaha karşı aralarında Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’ün yöneticisi ve çalışanları ile sivil toplum camiasının çok iyi bildiği sivil toplum profesyonelleri ve akademisyenlerin olduğu 13 isim gözaltına alındı.

Suçlama bu 13 ismin Osman Kavala ile hiyerarşik ilişki içinde hareket ederek Gezi parkı olaylarını organize ve finanse ettiği ve Türkiye’ye yaymaya çalıştığı.

Savcılığın basına bilgi notu olarak geçtiği, tuhaf küçük iddianameye göre cebir ve şiddet yoluyla TC hükümeti devirmekle suçlanan Kavala bu 13 isim “Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem” yoluyla cebir ve şiddet uygulamaya çalışmıştı.

Savcılık, üzerinden beş yıl geçtikten sonra, 2014’ün sonlarında başladığı bir soruşturmayla nihayet Gezi Parkı olaylarını organize edenleri yakalamıştı!

Yakalananlar arasında kimler yoktu ki.

Türkiye’nin en ünlü hukukçularından, uluslararası camiada, özellikle AİHM çevrelerinde de çok iyi tanınan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurucusu ve dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı. Tarhanlı, üniversitedeki İnsan Haklar Merkezi’nin de başkanı.

Savcılığın basına gönderdiği bilgi notunda “Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmeni” diye geçen Prof. Dr. Betül Tanbay, tabii ki ünlü bir matematik profesörü. Ünü sadece Türkiye’yle de sınırlı değil. Tanbay, Avrupa Matematik Birliği başkan yardımcısı.

Aktif bir sivil toplumcu olan Tanbay eğer Gezi ayaklanmasıyla hükümeti devirmeye çalıştıysa olaylar sırasında Başbakan Erdoğan’ın neden onun da içinde olduğu heyetle saatler süren görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerden parkla ilgili referandum kararının nasıl çıktığını da savcıların ileriki aşamalarda açıklaması gerekecek.

Yine tutuklananlardan Brookings Ensitüsü uzmanlarından Hakan Altınay da hükümete yakın çevrelerin yakından tanıdığı bir isim. Bir zamanlar Can Paker’in başkanlığını yaptığı Açık Toplum Vakfı’nın yöneticilerinden biriydi.

Yiğit Ekmekçi, Bilgi Üniversitesi’nin kurucularından biri. Nabi Avcı başta olmak üzere yine çok sayıda AK Partilinin yakından tanıdığı bir isim.

Yiğit Aksakoğlu, Çiğdem Mater herkesin tanıdığı sivil toplum alanında profesyonel olarak çalışan isimler.

Yine eski bir TESEV çalışanı olan Hande Özhabeş son olarak Çalışma Bakanlığı ile bir projede görev almış, uzun süredir de evinde çocuğunu büyütmeye çalışan bir anne.

Hepsinin esas suçu ise Osman Kavala’nın bir türlü yazılamayan iddianamesine malzeme olabilme ihtimalleri.

Tek başına Kavala’nin Gezi’yi organize ettiği iddiası gülünç kaçacağı için, onunla bir şekilde teşriki mesaisi olmuş isimlerden bir örgüt oluşturulmuş.

Karşımızda açtığı davanın devamını getiremediği için davayı büyütmeye karar vermiş yargı zihniyetinin sebep olduğu yeni bir Büyükada davası rezaleti var.

Türkiye bu yargı zihniyetinin yeni operasyonu yüzünden Kaşıkçı olayı yüzünden kazandığı itibarı tüketecek, yine bütün dünyada zor durumda kalacak.

Önyargılı ve ideolojik böylesine bir hukukla masum insanları mağdur, ülkeyi de bir kere daha mahçup etmeye hakkınız yok.