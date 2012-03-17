Türkiye bu maça kilitlendi

T24- Ligin kaderini ilgilendiren dev buluşma saat 20.00'de start alacak. Biletlerin tamamen tükendiği karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, lideri yakalamak, Cim-Bom ise zirvede tek kalmak için üç puan kovalayacak





Milliyet'te derbinin şifreleri sıralandı. Ezeli rakipler Kadıköy'de bugün 48. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982 yılından itibaren taraflar Kadıköy'de 28'i lig, 9'u TSYD Kupası, 7'si Türkiye Kupası, 2'si Donanma Kupası, 1'i de Mehmetçik Vakfı yararına özel olmak üzere 47 maç yaptı. Sarı-lacivertliler 25, sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet alırken, 13 maçta eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı toplam 99 gole, Galatasaray 60 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin başında 2. sezonunu geçiren Aykut Kocaman şu ana kadar 8 derbide sadece bir yenilgi yaşadı. Kocaman, 3 beraberlik, 4 galibiyet alırken, tek mağlubiyetini ligin ilk yarısında Galatasaray'a karşı yaşamıştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynadığı son 11 maçta da kazanamayan Galatasaray, en son 1999-2000 sezonunda 22.12.1999 tarihinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenmişti. Son kazanan takımın başında Fatih Terim yer alırken yardımcısı Hasan Şaş ilk golü atmıştı.

Muslera daha az gol yedi

Volkan 28 maçta 30 gol yerken, Muslera 29 maçta kalesinde 20 gol gördü. Volkan bu sezon sadece 2 kes sarı kart alırken, Muslera'ya 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı

Savunmasının payı büyük

Muslera'nın koruduğu kaleye 108 isabetli şut gelirken bu şutların 20 tanesi gol oldu ve %19 gol olma oranı yakaladı.



Volkan'ın kalesine ise 28 maçta 140 isabetli şut geldi ve 30 tanesi golle sonuçlandı. Volkan'ın kalesine gelen şutların gol olma ortalaması ise %21 olarak gerçekleşti.



İki kalecinin ortalamaları ve maç sayıları birbirine yakın olmasına rağmen Fenerbahçe savunmasının daha çok şut attırması nedeniyle aradaki fark ortaya çıktı.



