Türkiye bu kışı üşüyerek geçirebilir!

Rus Gazprom ile Ukrayna’nın Neftogaz şirketleri arasında kış öncesi Ukrayna’da bulunan yer altı depolarına yeterli miktarda doğalgaz stoku yapılamadığı için üç Balkan ülkesi Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’ın kış aylarında doğalgaz sıkıntısı çekebilecekleri bildirildi.

Gazprom şirketinin geçtiğimiz hafta hazırladığı uzun vadeli durum değerlendirme raporunda kritik maddeler bulunduğunu tespit eden Fitch ajansı, “Ukrayna ile Rusya arasında devam eden doğalgaz ihtilafı yer altı depolarına yeterli miktarda gaz pompalanmasını engelliyor. Bunun neticesinde Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan kış aylarında ciddi sıkıntılar çekebilir” değerlendirmesini yaptı.



Bütçeden para ayırmıyor



Nerdun Hacıoğlu'nun hurriyet.com.tr'deki haberine göre, sorunun Ukrayna’daki yeraltı depolarına pompalanacak 19 milyar metreküp gazın parasını kimin vermesi gerektiği etrafında düğümlendiğini belirten Fitch uzmanları, “Gazprom depoların yarıya kadar doldurulması için son defa Naftogaz şirketine 1 milyar dolar ön ödeme yapacağını açıkladı.

Ukrayna yönetimi ise kendi Naftogaz şirketine yer altı depoların tam dolması için bütçeden para ayırmıyor. Bu durumda kış aylarında Balkanlar istikametinde istikrarlı gaz akışı sekteye uğrayacak. Ukrayna zaten Rusya’dan Avrupa’ya giden boru hatlarını ters istikamette çalıştırarak Avrupa ülkelerinden daha ucuz fiyata yine Rus gazı almayı planlıyor. Ancak Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’ın böyle bir rezerv şansı yok” tespiti yapıldı.