Türkiye bu kez insanlık sınavını geçti 

T24 - Dünya ekonomisindeki payı yüzde 1.34 olan Türkiye, Pakistan'daki selzedeler için 140 milyon lira yardım topladı. Türkiye böylece Pakistan'a acil yardım için istenen paranın beşte birini tek başına toplamış oldu. Yardım kampanyasına işadamları, siyasi partilerin yanı sıra 6 ton buğday denkleştiren köylülerden, stoktaki battaniyelerini gönderen battaniye üreticilerinden, aralarında para toplayan mahkûmlardan da destek geldi.



Emine Erdoğan’dan anahtar



Köylüler buğday topladı

TIR bulunamıyor!

Enkaza dönen bir ülke, 40 milyar dolar zarar



Türk Kızılayı Pakistan için SMS yoluyla da bağış topluyor. Tüm cep telefonukullanıcıları, Kızılay a yardım numarası 2868 e bir boş mesaj göndererekPakistan daki sel mağdurlarına 5 TL bağış yapabiliyor.Pakistan’ın dörtte birini etkileyen sel felaketinin ardından, genci-yaşlısı, zengini-fakiriyle Türkiye halkı tarafından yapılan yardımlar 140 milyon liraya ulaştı.Pakistan’da zararın boyutunun 25-40 milyar dolar arasında olduğu sanılıyor. BM ise sadece acil yardım için 460 milyon dolara ihtiyaç olduğunu duyurmuştu. Kişi başına 8 bin 966 dolarlık geliriyle zengin ülkeler listesinde 59’uncu sırada bulunan; dünya ekonomisinden aldığı pay da yüzde 1.34 olan Türkiye, böylece Pakistan’a ‘acil’ yardım için istenen paranın yaklaşık beşte birini tek başına toplamış oldu.Pakistan için ‘Gözyaşları Sel Olmasın’ temasıyla başta Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılayı’nın ülke çapında başlattığı geniş kapsamlı yardım kampanyası devam ederken birçok oda, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının yardımları ile bağışlar çığ gibi büyüyor.Başbakan Erdoğan’ın imzasıyla valiliklere gönderilen genelgeyle başlatılan yardım seferberliğinde, Başbakanlık ve Diyanet hesaplarında toplanan yardım miktarı 140 milyon TL’ye (92.5 milyon dolar) ulaştı.Ramazan ayında yaşanan felaketin ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların zekat ve fitrelerini bölgeye ulaştırmak için banka hesapları açtı. Yardımların önünü açmak için bakanlar kurulu işadamlarının Pakistan’a yardımlarının vergi matrahında değerlendirileceği duyurdu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) başlattığı yardım kampanyasında, 1.5 milyon TL’si birlik tarafından yapılan bağış olmak üzere, 1600 kişi ve kurumdan 7 milyon TL tutarında nakdi yardım toplandı.Daha önce Ankara Ticaret Odası (ATO) 1,5 milyon, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 500 bin lira maddi yardımda bulunmayı kararlaştırdığını duyurmuştu. İzmir Ticaret Odası (İZTO) 250 bin lira tutarında ayni, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da 400 bin lira nakdi yardımda bulunma kararı aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de Kızılay ile işbirliği içinde ihracatçıların katkıda bulunacakları bir yardım kampanyası düzenleyerek kampanyayı 1 milyon liralık bir bağışla başlattıklarını duyurdu.Pakistan için Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla ‘Erdemliler Dayanışması’ teması kapsamında düzenlenen iftarda 3 milyon TL ve 1 milyon TL tutarında ilaç yardımı topladı. İftardaki açık arttırmalarda en büyük yardımı 500 bin TL ile Semahat Arsel yaptı.Toplanan bağışı bizzat Pakistan’a giderek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Emine Erdoğan, Pakistan’da Türk Kızılayı’nın Pirsabak kasabasında kurduğu Hürriyet Mahallesi’ndeki evlerin anahtarlarını hak sahiplerine dağıttı. Türkiye’den yola çıkan yedi ayrı tren katarı ve 62 TIR’dan oluşan yardım konvoyunun getirdiği malzemeler de Türk Kızılayı’nın organizasyonuyla insanlara dağıtıldı.Pakistan’a ulaşan ilk yardım kuruluşları arasında da Türk Kızılayı ve Türk sivil toplum kuruluşları yer aldı. Türk Kızılayı, TİKA, Kimse Yok mu, Deniz Feneri, İHH, Yeryüzü Doktorları gibi birçok Türk sivil toplum kuruluşu bölgede çalışıyor.Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam donanımlı iki sahra hastanesi de selin en fazla zarar verdiği iki ayrı bölgede hizmet veriyor.‘Türkiye-Pakistan Gönül Köprüsü Platformu’ adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Pakistan’da, içinde okul, sağlık ocağı ve cami gibi sosyal alanların da bulunduğu 4 bin konutluk yerleşim yeri inşa edeceğini açıkladı.İHH İnsani Yardım Vakfı ‘Rotamız Pakistan, Yükümüz İnsani Yardım’ kampanyası çerçevesinde Filistin’e yardım götürdüğü Gazze-1 gemisiyle bu kez Pakistan’a 3 bin ton insani yardım malzemesi götürüyor. İHH, ayrıca 801 afetzede aileye 750 bin TL nakit yardımı yaptı. Pakistan’a yaklaşık 100 bin liralık ayni ve nakdi yardım yaptığını açıklayan Kimse Yok mu Derneği Denizli Şubesi tarafından hazırlanan 14 vagonluk yardım treni Pakistan’a ulaştı.Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti, Pakistan halkı için ilaç yardımı kampanyası başlattı. Memur-Sen üyelerden toplanan 100 bin TL tutarındaki yardımı, dernek temsilcilerine teslim etti.Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ovaçevirme Köyü’nde yaşayan Hanife Akça, izlediği bir haberden etkilenerek başlattığı yardım kampanyasında, köyden 6 ton buğday topladı. Eskişehir Açık Cezaevi’ndeki mahkûmların, aralarında topladıkları 30 bin lira, belki de yardım seferberliğinin en anlamlı yardımı olarak kayıtlara geçti. Uşak’taki battaniye üreticileri stoklarındaki battaniyeleri Pakistan’a göndereceklerini açıkladı.Manisa Valiliği 100 ton içme suyunu demiryoluyla Pakistan’a gönderdi. Trabzon Kadın Gelişim ve İletişim Derneği, Pakistan’daki afetzedeler için 35 bin lira yardım topladı.Saadet Partisi, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Tarık Azizuddin’ne 25 bin 800 liralık çek verdi. BBP de yardım kampanyası başlattı.Öte yandan yapılan aynı yardımların bölgeye gönderilmesinde yeteri kadar TIR bulunmadığı için sıkıntılar da yaşandığı öğrenildi. Türkiye’de bulunan 27 bin civarındaki TIR, ihracattaki artış ve Pakistan’a yardım malzemesi nakliyesi sebebiyle yoğun olarak kullanılıyor.Pakistan’ı denize çeviren seller temmuz sonunda kuzeybatıdaki şiddetli muson yağmurlarının ardından başladı. Felaket Indus Nehri’yle birlikte güneye indi. 1700’ü aşkın insan öldü. 17 milyon kişi sellerden etkilendi.BM, Ağustos ayında ülkeye acil yardım için 460 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak eylül itibarıyla bunun sadece 294 milyon doları bulunabilmişti. Uluslararası camiadan yardımlar da giderek düşmeye başladı.Üstelik felaketin ülkede açtığı yara, gönderilmesi planlanan yardımlardan kat kat fazla.Dünya Bankası ve Asya Gelişme Bankası, sellerin ekonomiye verdiği hasarı hesaplamaya çalışıyor. Çalışmanın ekim ortasında tamamlanması bekleniyor, ancak ilk belirlemelere göre zararın boyutu 25-40 milyar dolar arasında.Sellerde ülkenin altyapısında ağır yara açıldı. 8 bin kilometre demir ve kara yolu sellerde hasar gördü; 45’i ana köprü olmak üzere pek çok köprü yıkıldığı için ülke içinde bazı bölgeler birbirinden koptu, 7 bin okul yıkıldı. Ekinlerin beşte biri sular altında kaldı. Elektrik ve iletişim hatları koptu.200 bin inek sellere kapılıp öldü. Kanatlılar da hesaba katıldığında telef olan hayvan sayısı milyonları buldu. Kalanlar da temiz su ve yem bulamıyor. Pakistanlı yetkililere göre 165 bin kilometrekarelik bir alan, yani ülkenin yüzde 20’si su altında kaldı. Seller bereketli toprakları süpürüp götürdü.Siyasi kargaşa içindeki ülkede yardımların hangi elle dağıtılacağı ve kime ulaşacağı konusu da sorun. Bağışçı ülkeler, yardımlarını hükümet yerine Batılı veya Pakistan’daki sivil toplum örgütlerinin aracılığıyla ülkeye yolluyor. Ancak Batılı yardım çalışanlarına yönelik Taliban saldırıları da sürüyor.