"Türkiye bu kadar sessiz sandıkla en son 1988'de karşılaştı"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'a çekilmesinden sonra yaşanan ortamı 25 Eylül 1988'de 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde yaşanan yerel seçimelre benzetti. Sarıkaya, "Türkiye bu kadar sessiz sandıkla en son 25 Eylül 1988’de yerel seçimlerin bir yıl öne alınmasına ilişkin Anayasa referandumu sırasında karşılaştı" dedi.

Sarıkaya, 1988'deki yerel seçimleri, "Merhum Özal’ın ısrarıyla çıkan yerel seçimin bir yıl öne alınmasına ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesi iptal edince gidilen referandumun sonucu baştan belliydi; çünkü seçmen yerel yönetimlerine dokunulmasını istemiyordu. Sessiz şekilde sandığı bekledi ve % 65 hayır oyu verdi. Sonrasındaki tüm sandıklar hareketli geçti, partilerin tüm kadroları cevvaliyetlerinin en üst noktasına çıktı" diye analttı.

Muharrem Sarıkaya, "Sessiz seçim..." başlığıyla ( 1 Haziran 2018) yayımlanan yazısında, geçen yılki referandum veya onun öncesindeki genel seçimlere bakıldığında da durumun benzer olduğunu ifade ederek, "Ancak bu kez öngörülmedik bir tavırsızlık yaşanıyor; herkes suskun olduğu kadar partiler de teşkilatını yeterince harekete geçiremiyor" diye yazdı.

Sarıkaya, yazısının devamında şunları kaydetti:

Kentlerin caddelerinde, sokaklarını adım adım arşınlayan parti mensupları yok. Hatta, seçim müziği çalıp dolaşan araç sayısı dahi o kadar az ki, biri geçtiğinde de ilgisiz kalıyor, bazıları da yarattığı gürültü nedeniyle tepki gösteriyor. Bırakın sandığı, kimse üzerine konuşmak istemiyor; seçimle ilgili herhangi bir soruya yanıt vermekten uzak duruyor. Biraz zorladığınızda da bir kenara çekip kimsenin duymayacağı bir tonda konuşmayı tercih ediyor.