Türkiye bu 18 ürünü üretemiyor

ÜRÜN ADI 2006-2010(milyon dolar) Helikopter, uçak ve diğer hava taşıtları 8.399 Cep telefonları 6.882 Dijital Kameralar 605 Radyo-TV yayın cihazları 1.095 Matbaa makineleri 797 Taşınabilir bilgisayar 4.374 Bilişim ürünleri parçaları 2.625 Yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks 1.358 ATM (Para çekme makineleri) 447 Otomobiller için CD çalar 10 Tansiyon, endoskopi, diyaliz cihazları 658 İşitme cihazları ve kalp pilleri 263 Tomografi, röntgen cihazları 737 Saat sektörü 1.028 Klavyeli çalgılar 58 Renkli fotoğraf filmi, sinema filmi 70 Dıştan takma deniz motoru 44 TOPLAM 29.450

Sanayi sektörünün 3 bin ürün kalemi incelenerek hazırlanan raporda, Türkiye'nin net ithalatçı durumunda olduğu sektörlerin ülkede bulunmayan petrol gibi enerji kaynakları, madenler ve tarım ürünleri dışında kalan bölümünün büyük kısmının yüksek teknoloji ürünlerinden oluştuğu ifade edildi.Yüksek teknolojide Türkiye'nin büyük zafiyet ve ekonomik kayıp yaşadığı, bütünüyle üretemediği birçok ileri teknoloji ürünü için her yıl milyarlarca doları yurt dışına akıttığı savunulan raporda, Türkiye'de üretilemeyen seçilmiş 18 ürün çeşidi için yurt dışına her yıl 7,8 milyar dolar ödendiği, son 5 yılda ithalat yoluyla dışarıya ödenen paranın toplamının ise 30 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin başında optik cihazlar, tıbbi görüntüleme cihazları, yazıcı ve kopyalama cihazları gibi yüksek teknoloji ürünlerinin başı çektiği kaydedilen raporda, başta cep telefonları ve dijital kameralar olmak üzere pek çok tüketici elektroniği ürünün Türkiye'de ''baştan sona yerli üretim olarak'' hiç üretilmediği ve ağırlıkla Doğu Asya ülkelerinden ithal edildiği ifade edildi.İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, teknoloji toplumu olamamanın sancılarının ekonomik dengeleri derinden sarstığını belirterek, ''Ülkemizde kol saati, tansiyon aleti bile üretilemezken her yıl milyarlarca doları ithalata ayırmak yerine Ar-Ge'ye önem verip beyin göçleri önlense Türkiye bu işten kazançlı çıkar'' ifadesini kullandı.Yerli otomobil üretimi tartışmasını da anımsatan Arıkan, bu tartışmadan önce fotoğraf makinesi, deniz motoru, objektif, tansiyon aleti, hatta kol saati bile üretemeyen bir ekonominin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.''Türkiye, teknoloji üretebilir'' ifadesini kullanan Arıkan, uzmanlaşma, işbirliği, planlama ve yatırım gerektiğini, geri kalmışlık çemberinin ancak böyle kırılabileceğini, teknolojik devrimlere uyum sağlayarak zenginlik ve toplumsal istikrara kavuşulabileceğini kaydetti. Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu sanayi ürünlerinin 5 yıllık maliyeti şöyle: