Türkiye, Boyner'in söylediklerini tartışıyor

TÜSİAD eski Başkanı, bir dönemin siyaset lideri, işadamı Cem Boyner’in dün Milliyet gazetesinde yayımlanan röportajı tartışma yarattı.





Kürt sorununun çözümü ve açılım süreciyle ilgili “Türklerle Kürtlerin kardeşlik mayası bozulmadan kavga bitmeli” sözlerine iş dünyasının temsilcileri ağırlıklı olarak destek verirken siyasi partilerden hem destek hem de eleştiri geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Boyner’in görüşlerini değerlendiren Sanatçıların çoğu Cem Boyner’in söylediklerine destek verdi.







Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı



Bir ileri bir geri olmaz hep ileri gidilmesi lazım



Kürt-Türk diye bir ayrım yok. Türkiye var, Türkiyeli vatandaşlar var. Burada önemli olan demokratikleşmedir, bakın hepimiz kazanacağız. Herkes bir tarafa çekerse, kimse yarar sağlamaz, dış kaynaklar yarar sağlar. Demokratik açılımın dönüşü olmamalı, herkes aklı selim davranmalı. Hükümet bu açılıma cesaretle devam etmeli. Herkesin karşılıklı olarak empati yapması lazım. Bir ileri bir geri yapmamamız lazım, devamlı ileri yapmamız lazım. Tepkiler olacaktır, herkes birşey diyecektir ama aklı selim düşünüp makûl olanı bulmamız lazım. Açılıma destek veriyorum çünkü Türkiye’nin kaynakları bu bölgede heba oluyor. Burada parti, şahıslar söz konusu olamaz. Ak Parti her türlü riski almıştır, almaya da devam etmelidir. Bu Türkiye’nin önceliğidir, gerekiyorsa eline silahı almamış olanlar için af da konuşulmalı, yoksa daha çok anne ağlayacak. Türkiye’nin demokratik açılıma ihtiyacı vardı, hükümet bu adımı atmıştır.



Hamdi Akın Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı



Boşanma olacaksa tartışma açılmasın



Açılımdan kesinlikle geri adım atılmamalı. Milletin büyük çoğunluğu bunun devamını istiyor. Kürtlerle Türk halkının arasında problem olmadığının en büyük kanıtıdır zaten bu. Sorunun çözümüne gelince, bunun talep sahibinden gelmesi lazım. Kürt vatandaş herhangi bir jargona sahip değil. DTP ve PKK ise marksist - leninist bir söylem kullanıyor. Bu söylem de ‘halka özgürlük’ değil ‘halklara özgürlükten’ geçer. Bu da Türkiye’yi bölünmeye götürür. Bu nedenle Kürt milletinin taleplerinin biraz daha yüksek sesle ve net olarak konuşulması lazım. Bu talep net konuşulmuyor, herkes karnından konuşuyor. DTP ve kanaat önderleri ne istiyorsunuz sorusunu, ana dilde eğitim, Türkiye’yi 25 yerel bölgeye bölme önerisinden ileri götüremiyor. Ki bu bölme işi olsa olsa dış güçlerin önerisi. Bu sorunun artık aile içinde yüksek sesle konuşulması lazım. Anne ve babanın birbirinden boşanmayacağı kesin ise, tartışmaya ailede herkes katılır ve inanın sonuç her halükarda demokratik olur. Ama sonunda boşanma var ise bu tartışma hiç başlatılmamalı. DTP’nin kapatılmasına gelince anayasada kurallar belli ve mahkemenin görevi bu kuralları uygulamaktı. Kapatmama kararını veremezlerdi.



Aynur Bektaş Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı



BDP muhataptır



Türkiye kanayan yaralarını çözmeli, bu kadar kan akarken, 40 bin insan ölürken, milyarlarca dolar da heba oluyor. Ermeni sorunu, Kıbrıs sorunu, Güneydoğu sorunu yıllardır kanayan yaralar. Tek bayrak, tek ülke ve toprak bütünlüğüne zarar vermeden bu sorunlarda alınacak her türlü mesafe alınmalı. Bu doğrultuda her türlü açılıma destek verdik. İşsizlik bu bölgede patlamışsa, Adana gibi bir şehirde bile göç nedeniyle işsizlik yüzde 26’ları bulmuşsa iş yaratmamız lazım. Hükümet bölge için yatırımın önündeki her engeli bir an önce kaldırmalı. Sorunu çözerken muhatap olarak bölge halkının seçmiş olduğu Meclis’teki parti muhatap alınmalı.



Süleyman Orakçıoğlu Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı



Af çıkarılabilir



30 yıllık bir sorun. Dünya değişiyor, bu değişim içinde yön bulmak konusunda bu kadar tutucu olmamak lazım. Bir yerlere takılıp kaldık. Tarafların ortak faydada buluşması için diyalog ve güven şart. Radikal azınlığın fanatik düşünceleri gündemden çıkarılsın. Kavgayı istemeyen çoğunluk maalesef ortada değil. Hükümete sorunun çözümü için destek vermeliyiz. Bir takvim çıkarılmalı, sırayla yapılacaklar gündeme alınmalı, gerekiyorsa suça bulaşmamış olanlar için af da çıkarılabilir. Hükümet yola doğru çıktı ama gördüğüm kadarıyla yalnız kalıyor, bunun yarattığı belirsizlik hükümeti zorluyor.



Suat Kılıç AKP Grup Başkan Vekili



Empati sürecini kavradık



Cümlelerinde katıldığımız, katılmadığımız yerler var. Burada önemli olan iktidar partisinin ortaya koyduğu tutum ve yaklaşımdır. Biz DTP’nin veya terör örgütünün ne istediğine bakmadık. Sürecin atılacak bütün adımlarla birlikte bir empati süreci olduğunu kavradık. Demokrasi hukuk ve özgürlükler konusunda toplumun tümü tarafından benimsenecek adımlar atma kararlılığımızı ortaya koyduk. Demokrasi, hukuk ve özgürlük ihtiyacının farkındayız. Empati yaparak belirlediğimiz sorunları hoşgörü, anlayış ve sevgi iklimini geliştirerek çözüme kavuşturma iradesiyle hareket ediyoruz. Biz sorunun farkında olan kesimlerle çözüme yönelik kararlılığımızı sürdüreceğiz. Terörün panzehiri hukuk ve demokrasidir.



Mustafa Özyürek CHP Sözcüsü



Bu değerlendirmeler son derece yanlış



İşadamlarının da siyasetle ilgilenip, toplumsal konularda görüş açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Tespitlerinde katılmadığım pek çok nokta var. PKK-Öcalan ilişkisi konusundaki sözleri doğru ama sanki Türkiye’de Kürtlere karşı bir savaş varmış ve Kürtler bu savaşı kazanmış gibi bir değerlendirme yapılması son derece yanlış. Bazı sakıncalı tartışmaları beraberinde getirir.Türkiye’de terör örgütüne, şiddete karşı bir savaş verilmiştir. O savaş ne yazık ki halen devam etmektedir. Ama bu savaş hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. sınıf vatandaşı olan Kürt kökenlilere karşı bir savaş gibi değerlendirilmemeli. Onlarla bir savaş yapılması söz konusu değildir. Bu savaşın mağlubu veya galibi olmaz.



Tunca Toskay MHP Genel Bşk. Yrd.



Siyaseti bir daha denesin



Sayın Boyner daha evvel siyaseti denedi, anlaşılan kendisine yeni bazı vahiyler inmiş. Kendisine, o çok parlak, güzel düşüncelerini siyasette bir daha denemesini tavsiye ediyorum. ‘Sorunun özünden habersiz Türkler’ arasında Sayın Boyner kendisini rahatlıkla sayabilir. Türklerin önemli bir bölümü sorunun, oyunun farkında ama onlardan tek farkımız var biz gaflet içinde değiliz.



Selahattin Demirtaş BDP Diyarbakır Milletvekili



Hakaret olarak tanımlıyorum



Durumu sosyolojik olarak tanımlaması fena değil. Sorun devlet çatışmasından giderek Kürt-Türk çatışmasına dönüşmek üzere. Çözüm aciliyetini dayatıyor, fakat bu işi AKP’den başka kimsenin çözemeyeceğini belirtmesi bir hatadır. Güncel siyaseti göremediği düşüncesindeyim. DTP-PKK ilişkisini doğru tanımlamıyor veya cesurca gerçeği söylemiyor. PKK’nın DTP’nin veya Öcalan’ın Kürt sorununun çözümünü istemediği şeklindeki belirlemelerini hakaret olarak tanımlıyorum. Kara bir propagandadır. BDP olarak çözümü istediğimizden kuşku duymuyoruz, birileri artık Kürtler adına konuşmaktan vazgeçip Kürtlerle konuşmayı denerse açılım yürür.



YAŞAR KEMAL:



“Boyner’in söyledikleri, gerçek bir vatanseverlik örneği”



Ayşe Kulin Yazar



“Bir Gün” adlı romanımda ben de aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyordum. Aklın yolu bir. İnşallah AKP devam eder bu açılımın üstünde durmaya. Ve hakikaten Cem Boyner’in röportajında geçen her şeyi teker teker yapar. Ama her iki taraf da şu anda çok mantıksız davranıyor.



Cem Mansur Orkestra şefi



Her iki taraftan da bu kadar acı çekmiş insanların objektif olmasını beklemek yerine Cem Boyner gibi aklın, doğrunun yolunu soğukkanlılıkla düşünme konumunda olan sivil, bağımsız kişilerin sesi önemli. Ama ‘açılımı’ başlatanlardan da daha tutarlı ve cesur olmalarını beklemek hakkımız.



Tarık Akan Oyuncu



Düşüncelerine katılmıyorum Boyner’in. Yorumlarına da katılmıyorum. Onun fikirleri birleştirme değil daha fazla ayrıştırma gibi geldi. Bu da daha büyük bir tehlike yaratır diye düşünüyorum. Onun için düşüncelerinin özüne katılmıyorum.



Muhsin Kızılkaya Yazar



Bu süreç içerisinde karşılaştığım en makul ses olarak değerlendiriyorum Cem Boyner röportajını. Boyner’in ülke meselelerine ne kadar kafa yorduğunu da gösteriyor. Herkesin dikkatlice okumasını öneriyorum.



Rojin Müzisyen



Artık kan dökmenin zamanı geçti. Çözüm yolu iki halkın kardeşliğinden geçiyor. Maalesef siyasetin dili çok zehirli ve kötü. O yüzden çok önemsiyorum Boyner’in söylediklerini.



Pınar Kür Yazar



Kürt halkının haklarına kavuşması, kendi dillerinde okumak, konuşmak, bütün bunlar tabii ki benim normal karşıladığım şeyler. Ama Kürt siyasetinin de Türk siyasetinin de buna niyeti yokmuş gibi bir görünüyor. Boyner de aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor.



Hüsamettin Koçan Ressam



Cem Boyner’in söylediklerinin yüzde 90’ını çok doğru buluyorum, saptamalarına katılıyorum. Türkiye bence Cem Boyner’in bu görüşlerinden yararlanmalı. Siyasetin kesin ve mutlak, sorumluluğu üstüne alması gerekiyor.