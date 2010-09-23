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Ekonomi

TÜRKİYE BORSASI GELİŞİYOR LONDRA (A.A)

23 Eylül 2010 16:46

-TÜRKİYE BORSASI GELİŞİYOR LONDRA (A.A) - 23.09.2010 - Türkiye, Londra Menkul Kıymetler Borsasındaki, FTSE ikincil gelişmekte olan borsalar endeksinden, bir üst grup olan birincil gelişmekte olan küresel borsalar endeksine yükseldi. İngiliz basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti ve Malezya da, FTSE'nin yıllık gözden geçirmesi kapsamında bir üst gruba yükselmiş oldu. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada yükselmenin, ''bu üç ülkenin de mevzuatında ve yatırım yöntemlerindeki önemli değişikliklerden'' ve ''mali krize dirençlerinden'' kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca, Türk hisselerinin rekor seviyelerde, Malezya hisselerinin de 32 ayın en yüksek seviyesinde seyrettiğine dikkat çekildi.  FTSE'de dört endeks sınıflandırması bulunuyor. Bunlar sırasıyla, gelişmiş, birincil gelişmekte olan, ikincil gelişmekte olan ve sınır. 

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