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Ekonomi

“Türkiye bölgenin yıldızı”

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Dursun Yıldız, Türkiye’nin bölgesinde yıldızı parlayan tek ülke olduğunu söyledi.

06 Eylül 2008 03:00

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Dursun Yıldız,  siyasal ve ekonomik istikrarı yeniden yakalayan Türkiye'nin bölgesinde yıldızı parlayan tek ülke olduğunu söyledi.

 

Siyasal istikrarın yeniden yakalanması ve dış politikada olumlu adımlar atılması Türkiye'yi yeniden bulunduğu bölgede kilit ülke haline getirdi, diyen MÜSİAD Şube Başkanı Yıldız, yakalanan siyasi, ekonomik istikrarın devam etmesi halinde yakın bir gelecekte Türkiye'nin gelişmiş batı ülkelerinin yakaladığı hayat standarına kavuşacağını belirtti.

 

Cesur adımlar iş dünyasını sevindirdi

 

Birbirinden pozitif açıklamalarda bulunan Yıldız, özellikle dış politikada hükümetin olumlu ve cesur adımlar atmasının iş dünyasını sevindirdiğini, bunun da ihracatın artmasına vesile olduğunu savundu.

 

Türkiye’de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz

 

Türkiye'nin tarihi düşmanı Ermenistan ile diyalog başlatması ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü için masaya yanaşmasının uluslararası arenada da yankı bulacağına dikkat çeken Yıldız; "Güçlü, istikrarlı ve kararlı bir Türkiye hepimizin özlemiydi. Kısa bir süre öncesine kadar yaşadığımız siyasal ve ekonomik kaotik ortamdan kurtulmanın pozitif yansımaları dış politikaya da yansıdı.Dışa dönük, bölgesindeki uluslarası sorunların çözümünde aracı konumuna gelen bir Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Yakalanan yeni istikrar, iş dünyasına heyecan ve hırs getirmiştir. Artık işadamları olarak yerellikten kurtulup küresel düşünüp kararlar almanın keyfini yaşıyoruz." dedi.

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