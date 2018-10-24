Türkiye Boks Şampiyonası 1'inci Grup Müsabakaları Datça'da başladı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

Türkiye Boks Federasyonu\'nun 2018-2019 faaliyet programında yer alan \'Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 1\'inci Grup Müsabakaları\' Muğla\'nın Datça ilçesinde başladı.

Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 1\'inci Grup Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu\'nda yapılıyor.

24-27 Ekim arasında gerçekleştirilecek şampiyonaya Afyon\'dan 1, Ankara\'dan 3, Aydın\'dan 4, Bartın\'dan 2, Bursa\'dan 5, Denizli\'den 3, Düzce\'den 2, Erzurum\'dan 1, Eskişehir\'den 6, Isparta\'dan 2, İstanbul\'dan 8, İzmir\'den 3, Kocaeli\'den 5, Kütahya\'dan 2, Manisa\'dan 4, Muğla\'dan 4, Samsun\'dan 3, Tekirdağ\'dan 6, Uşak\'tan 4 ve Zonguldak\'tan 3 olmak üzere, 20 ilden 71 sporcu katılıyor. Sporcular, 10 ayrı sıklette mücadele edecek. Sıkletlerinde ilk 4\'e giren sporcular, 17-22 Aralık arasında Balıkesir\'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazanacak.

Açılışta konuşan Datça Kaymakamı Mesut Çoban tüm sporculara başarı dileğinde bulunarak, \"Bu müsabakaların Datça\'da yapılıyor olması bizi mutlu ediyor. 4 gün sürecek şampiyonada, umarım tüm katılımcılara iyi bir misafirperverlik örneği sergileriz\" ifadelerini kullandı.

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