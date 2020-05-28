Türkiye Boks Federasyonu'ndan Zeynep Şenpınar’ın katili ile ilgili açıklama

Muğla’da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar’ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu için medyada yer alan ‘milli boksör’ ve ‘moksör’ ifadeleri nedeniyle Türkiye Boks Federasyonu resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Kasten yaralama, cinsel saldırı ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 14 ayrı suçu bulunduğu ortaya çıkan Kemaloğlu’nun Türkiye’yi hiçbir zaman milli forma ile temsil etmediğini belirtilen açıklamada, "Kaldı ki katil katildir, her meslekten olabilir. Reyting için özellikle 'boksör' denilmesi doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"Bir kaç gündür yazılı ve görsel medyada yer alan 'Milli Boksör sevgilisini öldürdü' başlığı altındaki haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Bu olayda adı geçen şahıs 2012 yılında Üniversiteler arası boks turnuvasına katılmıştır.

Bunun dışında ülkemizi ve federasyonumuzu yurt dışında milli formayla temsil etmemiştir. Adı geçen şahıs Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ya da Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymemiştir. Dolayısıyla Milli Sporcu olarak lanse edilmesi bizleri ve Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Milli Sporcularımızı derinden üzmüştür.

Boks sporu asil bir spordur ve Milli Boksörlerimiz tüm kamplarını antrenörler ve psikolog gözetiminde yapmaktadır. Şahsın daha önceki yıllarda farklı suçlara karıştığı ve bu yapıda bir insanın Milli Takımımızda yer alamayacağı Tüm Boks Camiasının malumudur. Selim Ahmet Kemaloğlu adlı şahsın Boks Milli Takımlarımızla hiç bir bağlantısı yoktur. Kaldı ki katil katildir, her meslekten olabilir. Reyting için özellikle 'Boksör' denilmesi doğru değildir.

Biz daha önce kadına karşı şiddet olaylarını gerek görsel gerekse yazılı basında defalarca kınadık. Kadınların kendilerini savunmayı öğrenebilmeleri için tüm boks salonlarımızda kadınları ücretsiz boks derslerine davet ettik.

Bu acı olayda hayatını kaybeden Zeynep Şenpınar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz."