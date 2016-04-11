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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye Böhmernann'ın yargılanmasını istedi

Türk hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şiiri nedeniyle Alman komedyen Jan Böhmermann'ın yargılanması talebinde bulundu. Top şimdi Alman hükümetinde.

11 Nisan 2016 11:58


Türkiye, Almanya'nın kamu kanalı ZDF'teki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu 'satirik şiir' (Schaemgedicht) nedeniyle Alman komedyen Jan Böhmermann'ın hakim karşısına çıkması için ilk resmi adımı attı.

Federal hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre, Türk hükümeti Alman Dışişleri Bakanlığı'na Böhmermann'ın hakim karşısına çıkması yönünde sözlü nota verdi. Alman hükümetinin Türk hükümetinin talebini inceleyeceği, Böhmermann'ın yargılanıp yargılanmayacağı konusunda titiz bir inceleme yapılacağı ve olabildiğince hızlı bir şekilde karar verileceği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan uzmanların bir araya gelmesi bekleniyor.

Soruşturma başlatıldı

ZDF kanalının bulunduğu Mainz kentindeki savcılık, geçen hafta Alman Ceza Yasası'nın 104'üncü maddesi uyarınca Böhmermann hakkında 'yabancı devlet adamına hakaret etmek' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Ancak dava açılabilmesi için söz konusu ülkenin şikâyetçi olması ve Alman hükümetinin de yabancı devlet adamı olması sebebiyle dava açılmasına onay gerekiyor.

Jan Böhmermann'ın tartışmalı mizah programı "Neo Magazin Royale" 31 Mart tarihinde yayınlanmıştı. Programın yayınlanmasının ardından ZDF kanalı, yayıncılık ilkeleri ile bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkarmıştı.

Başbakan Angela Merkel de metnin 'kırıcı şekilde kasten kaleme alındığını" belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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