-TÜRKİYE, BOEING'E 57 UÇAKLIK SİPARİŞ VERDİ İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Boeing Ticari Uçaklar Avrupa'dan sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Aldo Basile, şu anda 4 Türk şirketine teslim edecekleri Boeing 737 ve 777'den oluşan 57 uçaklık kesinleşmiş sipariş bulunduğunu, bunların toplam değerinin de 5,3 milyar dolar olduğunu bildirdi. Basile, son dönemde Boeing'de yaşanan gelişmeleri ve Türk sivil havacılık pazarına yönelik görüşlerini dile getirdiği basın toplantısında, artık eskisi gibi ticari havacılık sektörüne rahat rahat büyüyor demenin mümkün olmadığını, sektörde pek çok şok ve dalgalanma yaşadıklarını söyledi. Ticari havacılık sektörünün de bundan etkilendiğini ifade eden Basile, küresel kriz nedeniyle sektörün 2009'u 10 milyar dolara ulaşan bir kayıpla kapattığını belirtti. Basile, ''Sektörde 2010'da toparlanma oldu ve 15 milyar dolarlık kar elde edildi. 2011'in istikrar yılı olacağını öngörüyoruz. 2011'de ticari havacılık sektöründe 8,6 milyar dolarlık kar öngörülmüştü, sonra bu revize edildi ve bu rakamın yarısından daha aşağıya çekildi. Bunun da sebebi dış güçlerin sektör üzerindeki etkisi ile açıklanıyor. Yakıt, savaş ve deprem, volkan patlaması şeklinde sıralanabilen bu tür dış etkenleri hafifletmek için sektörde büyük esneklik olması lazım'' dedi. Bütün bunlara rağmen uçak imalatçıları açısından piyasanın güçlü biçimde büyüdüğüne işaret eden Basile, ''Biz 2013'e kadar tüm modellerimizde üretimi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz. Ticari havacılık sektöründe büyüme yine de güçlü. Önümüzdeki 7 yıl için 3 bin 100 kesinleşmiş uçak siparişimiz var, bunların rakamsal değeri 263 milyar dolar. Havayolları 'uçakları bir an önce teslim et' diye bastırıyorlar'' diye konuştu. Aldo Basile, küresel GSYİH'nın yılda ortalama yüzde 4, hava trafiğinin ise dünya gelirlerinin 1,4 katı arttığını, dolayısıyla önümüzdeki 20 yılda hava trafiğinde her yıl yüzde 5,5 ile 6 mertebesinde artış öngördüklerini kaydetti. Önümüzdeki 20 yılda dünyada yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde 31 bin uçağın devreye gireceğini ifade eden Basile, ''Talepte bir kayma olduğunu da söyleyebilirim. Boeing'in üretiminin yüzde 85'i ABD ve Avrupa ülkelerine yönelik olarak gerçekleşirdi, Amerika ve Avrupa'nın payının yüzde 85'ten yüzde 45'e gerileyeceğini, Asya ve Ortadoğu'nun ön plana çıkacağını düşünüyoruz'' dedi. -''TÜRKİYE PİYASASININ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ''- Türkiye'de 4 Türk şirketinden 57 uçaklık boeing 737 ve 777'den oluşan kesinleşmiş sipariş aldıklarını, uçakların toplam değerinin 5,3 milyar doları bulduğunu bildiren Basile, Türkiye'de ticari havacılık sektöründe dünya ortalamasının ötesinde bir pazar büyümesinin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, ''Türkiye'deki taşıyıcıların başarısı bunu getiriyor. Türkiye piyasasının büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Yerel piyasanın çok hevesli olduğunu da görüyoruz ki çok haklılar. Çünkü sektör Türkiye'de çok büyüyor. İstikrarlı gelişen piyasayı biz de Boeing firması olarak destekliyoruz'' diye konuştu. Amaçlarının sadece uçak satmak olmadığını, desteklerini sektörle yan yana olarak da göstermek istediklerini söyleyen Basile, Türkiye'de sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesine katkı sağladıklarını, bunların başında İstanbul Müzik Festivali'ne verdikleri ve 2011'de 20. yılına ulaşan sponsorluk desteğinin geldiğini anlattı. -''TÜRKİYE'DE 10 YILDA 300 ADET YENİ BOEING MARKALI UÇAK OLURSA ŞAŞIRMAM''- Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Aldo Basile, Kuzey Afrika'daki gelişmelerin siparişlere etkisi olup olmayacağına ilişkin olarak, bu etkinin kısa vadeli olacağını, uzun dönemde siparişlerin etkileneceğini düşünmediğini kaydetti. Basile, başka bir soruya karşılık da '''Şahsi tahminim, önümüzdeki 10 yıl içinde eğer Türkiye'de Boeing markalı 300 adet yeni uçak olursa hiç şaşırmam'' dedi. ''THY, uçak koltuğu üretimine başladı. Hedeflerinde Boeing'e de koltuk satmak var. Türkiye'den koltuk alır mısınız?'' sorusu üzerine ise Basile, koltuğu uçak üreticisinin seçmediğini, havayolunun seçtiğini, müşterinin havayolu şirketi olduğunu, kendilerinin sadece koltuğu monte ettiğini belirtti. Boeing Ticari Uçaklar Avrupa'dan sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Aldo Basile, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli uçak üretimi ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti: ''Başbakan Erdoğan'ın yerli uçak üretme niyetini ben de duydum, ama ne tür bir uçak düşünüldüğünü bilmiyorum. Uçak imalatı demek, dizayn bilgisi, doğru becerilerin olması demek. İçeriği bilmediğim için yorum yapmayacağım ama, Çin, Rusya, Japonya, Brezilya gibi kendi yerli uçağını üretmek isteyen ülkeler var. Pek çok ülke yerli uçak üretimi niyetini ortaya koymuş durumda. Yerli uçakların devreye girmesiyle ticari havacılık sektöründe gördüğümüz Airbus, Boeing uçakları arasındaki oran değişecek, bundan etkilenecek. Yeni ürünler, yeni uçaklar devreye girecek. Bu, daha fazla rekabet demek. Biz de daha fazla rekabetten hoşlanırız, çünkü rekabet kamçılar. Yerli uçak dünyada bir gerçek.'' Yeni ürün programı başlattıklarında Türkiye'deki taşıyıcılarla da görüştüklerini, Boeing 787'yi anlattıklarını söyleyen Basile, 787'nin Türkiye'deki havayollarının filolarına da gireceğini belirtti. Basile, Türkiye'ye teslim edecekleri 57 uçağın 38'inin THY'ye teslim edileceğini, diğerlerinin de Pegasus, Sky ve Saga havayollarının olacağını kaydetti. Toplantıda, Boeing 787 Dreamliner'ın test pilotu Kaptan Christine Walsh da, uçak hakkında bilgi verdi.