Türkiye BM'de kaybetti

Görev süreleri dolan Arjantin, Ruanda,

Güney Kore, Avustralya ve Lüksemburg'un

yerine beş yeni üye seçildi.

Seçime Afrika grubundan Angola, AsyaPasifik grubundan Malezya, Latin Amerika ve

Karayipler grubundan Venezuela tek aday olarak girmişti.

Geri kalan iki üyelik için Türkiye, İspanya ve Yeni Zelanda mücadele verdi. Yeni

Zelanda 145 oyla ilk turda BMGK'ye seçildi. Türkiye ile İspanya'nın çekişmesi ise iki

tur daha devam etti. Son turda Türkiye 60 oyda kaldı. 132 oy alan İspanya geçici üye

seçildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Garcia

Margallo'yu kucaklayarak kutladı.

Angola daha önce 2003-2004 yıllarında BMGK üyeliğinde bulunmuştu. Malezya daha

önce 3, Venezuela 5, İspanya 4, Yeni Zelanda

3 kez Konsey'de temsil edilmişti.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi bulunuyor. Geçici 10 üye ise beşerli

gruplar halinde iki yılda bir değişiyor.

Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor.