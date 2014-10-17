Türkiye BM'de kaybetti

Görev süreleri dolan Arjantin, Ruanda,
Güney Kore, Avustralya ve Lüksemburg'un
yerine beş yeni üye seçildi.
Seçime Afrika grubundan Angola, AsyaPasifik grubundan Malezya, Latin Amerika ve
Karayipler grubundan Venezuela tek aday olarak girmişti.
Geri kalan iki üyelik için Türkiye, İspanya ve Yeni Zelanda mücadele verdi. Yeni
Zelanda 145 oyla ilk turda BMGK'ye seçildi. Türkiye ile İspanya'nın çekişmesi ise iki
tur daha devam etti. Son turda Türkiye 60 oyda kaldı. 132 oy alan İspanya geçici üye
seçildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Garcia
Margallo'yu kucaklayarak kutladı.
Angola daha önce 2003-2004 yıllarında BMGK üyeliğinde bulunmuştu. Malezya daha
önce 3, Venezuela 5, İspanya 4, Yeni Zelanda
3 kez Konsey'de temsil edilmişti.
15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi bulunuyor. Geçici 10 üye ise beşerli
gruplar halinde iki yılda bir değişiyor.
Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor.