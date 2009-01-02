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Dünya

Türkiye BM Güvenlik Konseyi'nde

151 oyla BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olan Türkiye, dün resmen göreve başladı

02 Ocak 2009 02:00

Batı Avrupa bölgesinden aday olduğu 2009-2010 BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği seçimlerinde 1’inci turda 3'te 2 çoğunluğu alarak 151 oyla BMGK’nin üyesi olan Türkiye, dün resmen göreve başladı

Türkiye, dün itibariyle Güvenlik Konseyi toplantılarında söz sahibi oldu. Türkiye’yi temsilen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin’in katılacağı ilk BMGK toplantısı, dünyada olağanüstü bir gelişme yaşanmaması durumunda 5 Ocak’ta yapılacak. 

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BM Güvenlik Konseyi’nde 1951-1952, 1954-1955 dönemlerinde ve son olarak da 1961 yılında Polonya ile paylaştığı bir yıllık yarı dönemde yer alan Türkiye, 47 yıldır temsil edilmiyordu.

Güvenlik Konseyi, BM’nin en önemli ve kritik kararlarının alındığı mekanizmayı oluşturuyor. Konseyin aldığı kararlar pek çok ülkenin geleceğini belirliyor. Bu nedenle Türkiye’nin Konsey’de temsil edilmesi, ulusal çıkarlar açısından büyük önem taşıyor.

5 daimi üyesi var

BM’nin diğer organları yalnızca öneri kararları alırken, Güvenlik Konseyi’nin karar ve yaptırımları tüm üye ülkeler için bağlayıcı olma özelliği taşıyor. Konsey’in 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan güç dengelerine göre belirlenen 5 daimi üyesi bulunuyor. Bunlar ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin. 10 koltuk ise geçici üyelere ayrılmış durumda.

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