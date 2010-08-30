Türkiye BM güvenlik konseyi başkanlığını üstleniyor

T24- BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi Türkiye, 1 Eylül'den başlayarak bir aylık süre için Konsey Başkanlığını yürütecek.



BMGK Başkanlığını yarın itibariyle daimi üyelerden Rusya'dan devralacak olan Türkiye, bu görevi 30 Eylül sonuna kadar yürütecek. Böylece, ikinci defa olarak BMGK Başkanlığını üstlenmiş olacak Türkiye, BMGK Başkanlığı sırasında gündemdeki konuların yanı sıra iki yıllık geçici üyeliğinin önemli bir hedefi olarak gördüğü, barış koruma konulu bir "Güvenlik Konseyi Zirvesi"ni düzenlemeye yönelik yoğun çaba gösterecek. Bu arada, Türkiye'nin BMGK Başkanlığı sırasında 192 ülkenin katılımıyla BM Genel Kurul'unun yeni dönem çalışmalarına ilişkin oturumlar yapılacak ve 20-22 Eylül tarihlerinde "Binyıllık Kalkınma Hedefleri Zirvesi" gerçekleşecek. Öte yandan, Türkiye'nin BMGK Başkanlığını yürüteceği Eylül ayının ortasında BM Genel Kurul çalışmaları ve gündemdeki diğer önemli faaliyetlere katılmak üzere Ankara'dan New York'ta en üst düzey bir heyet gidecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki üst düzey Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yer alacak. Gül ve Davutoğlu'nun yoğun ikili ve çok taraflı görüşme ve toplantılara katılmaları bekleniyor. BM Genel Kurulu'nda büyük bir destekle iki yıllık bir süre için seçildiği BMGK geçici üyeliği Ocak 2009'de başlayan Türkiye, bu dönem sırasında nükleer programı nedeniyle İran'a yönelik yeni yaptırımlar gibi zorlu konularla uğraşıyor. Türkiye, 1951-1952, 1954-1955 ve 1961 dönemlerinde de BMGK geçici üyesi olarak görev yapmıştı.