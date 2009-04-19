Türkiye Bisiklet Turu'nun birincisi Darly Impey

45'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun birincisi İngiltere'nin Barloworld Bianchi Kulübünden Darly Impey oldu. Finişe 200 metre kala düşerek yaralanmasına karşın yarışı tamamlayan Impey, hastaneye götürüldüğü için ödülünü kendisi alamadı. Antalya-Alanya etabının galibi ise Avusturya'nın Vorarlberg Corratec Kulübü'nden Sebastian Siedler oldu.



Bisiklet turu, 166 kilometrelik Antalya-Alanya etabıyla sona erdi. İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Alanya'da sona eren 1212 kilometrelik tura, 23 ülkeden 20 takımdan 160 sporcu katıldı.



8 etap halinde yapılan bisiklet turunu 29 saat 19 dakika 32 saniyede tamamlayan Darly Impey, 45'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun galibi oldu. Finişe 200 metre kala kaza geçirmesine karşın bitişi giren Impey, yarıştan hemen sonra Alanya Devlet Hastanesi'ne götürülerek ayakta tedavi edildiği için kupa, madalya ve ödüllerini, takım arkadaşları aldı.



Genel klasmanda 2'nciliği 29 saat 19 dakika 33 saniyelik süreyle Belçika'nın Quıck Step Kulübü'nden Davide Malacarne, 3'ncülüğü İspanya'nın Galicia Kulübü'nden David Dapena Garcia aynı süreyle elde etti.



Alanyalılar'ın büyük ilgi gösterdiği turda takım sıralamasında İngiltere'nin Barloworld Bianchi Kulübü 1'inci, İrlanda'nın Ravigare Kulübü 2'nci, Belçika'nın Quick Step Kulübü 3'üncü oldu.