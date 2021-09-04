HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 2019 ve 2020 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri ajanı olarak tutuklanan kişileri hatırlattığı bugünkü yazısında, iktidara yakın bir ismin iddiasına yer verdi. Kamu geçmişi de bulunduğu belirtilen bu ismin iddiasına göre, “Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri’ne İki ajanın iadesi karşılığında Sedat Peker’in verilmesi teklifinde bulundu.”

Altaylı ismini açıklamadığı kişinin, “Türkiye Sedat Peker’i Emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun için de geçmişte Türkiye’de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın Emirliklere iadesi karşılığında Sedat Peker’in Türkiye’ye verilmesi teklifinde bulundular” sözlerini aktardı.

Emirliklerin bu talebe ne yanıt verdiğini de sorduğunu belirten Altaylı, “Şimdilik yanıt vermemişler. Ama Türkiye yanıtın olumlu olma olasılığını yüksek görüyormuş. Bana göre Türkiye’nin takas talebi doğru olabilir. Ama BAE’nin Peker’i bu kadar kolay vereceğini pek zannetmem” görüşünü ifade etti.

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