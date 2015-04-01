Türkiye bireysel silahlanmada 14'üncü!

Umut Vakfı'nın "Bireysel Silahsızlanma" ile ilgili yaptığı araştırmada göre 2014 ve 2015 yılı içersinde bireysel silahlarla meydana gelen olayların istatistiki bilgileri yayınlandı. Araştırmaya göre, bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 74'ünün ateşli silahlarla işlendiğinin belirlendiği araştırmada, yine ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84'ünün de ruhsatsız silahlar ile meydana geldiği belirtildi.

Meclis İçişleri Bakanlığı Silah Kanun Tasarısı Komisyonu'na göre, 2012 yılında Türkiye'de yüzde 15'i ruhsatlı, yüzde 85'i ruhsatsız olmak üzere toplamda 20 milyon bireysel silah kullanımı olduğu ortaya çıktı.

Cezaevlerinin doluluk oranı arttı





DİHA'nın haberine göre, yine yapılan araştırmaya göre, 2015'in Şubat ayı itibariyle cezaevlerinde 5 bin 871'i kadın, 2 bin 157'si çocuk olmak üzere 164 bin 461 tutuklu ve hükümlü bulunduğu belirtildi. Bu tutuklu ve hükümlülerden 342'sinin çocuk, 48 bin 862'si "öldürme", "öldürmeye teşebbüs etme" ve "yaralama" suçlarından cezaevinde oldukları tespit edildi. Ayrıca 28 Mart 2014 itibariyle 249 bin 641 kişi Adli Kontrol ve Denetimde Serbestlik uygulamasından yararlanıyor.



2013 yılında ateşli silahlarla ilgili suçlar kapsamında TMK hariç savcılıklara gelen vaka sayısı 69 bin 907 olurken, adli istatistiklere göre bu vakaların yüzde 33'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken yüzde 67'si hakkında ise dava açıldı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülen toplam 2 bin 837 davada 355 beraat kararı verilirken, 965 mahkumiyet çıktı. 175 davada yetkisizlik, görevsizlik ya da birleştirme kararı verilirken bin 342'si hakkında hükmün açıklanmasının ertelenmesi ya da hüküm verilmesine yer olmadığı kararları verildi.





Bireysel silahlanmada Türkiye 14'üncü sırada





Türkiye bireysel silahlanmada 178 ülke arasında 14'üncü ülke durumunda ve son 5 yılda bireysel silahlanma yüzde 50 arttı. Sadece Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 2013 yılında 17 bin 205'i yerli, 11 bin 672'si ithal olmak üzere toplam 28 bin 877 tabanca, 175 ithal tüfek, 65 milyon adeti aşkın fişek sattığı belirtildi. MKE'nin son 5 yılda sattığı silah adeti ise 115 bin 290 olduğu belirtildi.





Silaha ve şiddete doğru bir eğilim var





Türkiye'de ateşli silah kullanımında ciddi bir artış görüldüğü belirtilirken, bu silahlar ile insan öldürme veya yaralanma oranının ise küçümsenmeyecek ölçüler olduğuna vurgu yapıldı. Psikopatça silaha ve şiddete doğru bir eğilimin saptandığı araştırmada, her yıl ortalama 4 bin 500 kişinin bireysel silahlarla hayatını kaybettiğini belirtilerek, durum "küçük çaplı bir savaş" olarak nitelendirildi. Türkiye'de 17 milyon silaha karşılık her 4 kişiden birinde silahın var olduğu kaydedilen araştırmada, bireysel silahlarla 2 bin 117 olayın meydana geldiği belirtildi. Yaşanan olaylardan ötürü 960 kişinin öldürüldüğü de araştırmanın sonuçları içinde yer aldı. Bireysel silahlarla işlenen suçların illere göre dağılımında ise ilk sırada İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Antep, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri ve Kocaeli geliyor.





2014 yılı kadınlar için 'katliam yılı'





2014 yılında resmi olmayan istatistiklere göre kadın cinayetlerinde "rekor" yaşandığı belirtilen araştırmaya göre, sadece ateşli silahlar, bıçak ve balta gibi aletlerle 314 kadının katledildiği kaydedildi. Bu cinayetlerde 136 kadın ve onları korumaya çalışan yakınları yaşamını yitirirken, 136 kadın ve yakını da yaralandı. 2015 yılının ilk 84 gününde ise 83'ü silahlarla olmak üzere, 94 kadının katledildiği belirtildi. Özgecan Aslan cinayetinin ardından ise 43 günde anne karnındaki 4 aylık cenin de dahil 53 kadının ve aile bireyinin katledildiği ve 10 kadının ise bu şekilde yaralandığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre, 2009 yılında 171, 2010 yılında 177, 2011 yılında 163, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı ve 6284 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2012 yılında 155, 2013'te 136 kadın cinayeti yaşandığını tespit eden araştırmada, 2014 yılının kadınlar için "katliam yılı" olduğu değerlendirildi.