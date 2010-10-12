Türkiye bir yenilgi de Azerbaycan'dan aldı

T24- 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu dördüncü maçında Milli Takımımız deplasmanda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.



Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ay yıldızlı ekibimiz 1-0 kaybederek Azerbaycan'da çok önemli üç puan kaybetti.



Karşılaşmada Azerbaycan'ın gollerini 38. dakikada Sadygov'dan geldi.



Bu maçın ardından Türkiye Euro 2012 elemeleri A Grubu'nda oynadığı 4 maçın ardından 6 puanda kaldı.



Almanya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 yüzünden eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Guus Hiddink bu karşılaşmaya farklı bir 11'ile çıktı. Türkiye'nin ortaya koyduğu performans ileride oynayacağımız maçlar için ümit vermedi.



Son dünya kupasına katılamayan Milli Takımımız, Azerbaycan karşısında çok önemli üç puan bıraktı. Umarız bu kaybettiğimiz puanları diğer maçlarda telafi ederiz.



