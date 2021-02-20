Türkiye bir kez daha dünyanın en fazla buğday ithal eden ülkesi oldu

Türkiye 2020’de 2 milyar 365 milyon dolara 9 milyon 750 bin ton buğday ithal etti ve yine en fazla ithalat yapan ülke oldu. Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre Türkiye 2020 yılında ürettiği buğdayın yüzde 48’i oranında ithalat yaptı.

CHP Genel Başkanı Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Orhan Sarıbal, AKP döneminde 72 milyon ton ithalata karşılık 19 milyar dolar ödendiğini belirterek, “Özellikle son 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, üretilen buğdayın yarısına yakını ithal edildi. Her yıl ortalama 10 milyon ton buğday aldık. 2019’da ürettiğimiz buğdayın yüzde 52’si, 2020’de ise yüzde 48’i oranında ithalat yaparak ikinci kez tarihe geçtik” dedi.

İthalatın yüzde 67’sininin Rusya’dan yapıldığını kaydeden Sarıbal, şunları söyledi:

“Geçen yıl 9 milyon 750 bin ton ithal buğdayın 6.5 milyon tonunu Rusya’dan, 1 milyon tonunu Ukrayna’dan, 550 bin tonunu Kanada’dan, 400 bin tonunu Meksika’dan ve 300 bin tonunu da Litvanya’dan aldık. Dünyanın bir ucundaki Meksika’dan bile buğday alırken, üretimimiz 2003 yılından beri yerinde sayıyor. AKP döneminde yıllık ürettiğimiz buğday miktarı ortalama 20.2 milyon ton oldu.”

Bu yıl üreticiye ton başına 1.650 lira fiyat verilirken dışarıdan 2 bin 200 ile 2 bin 400 lira arasında değişen fiyatlarla buğday ithal edildiğini vurgulayan Sarıbal, “Üstelik 2017 yılında yüzde 130 olan buğday gümrük vergisi 2020 sonunda sıfırlandı. AKP’nin çiftçiyi görmezden gelen politikaları devam ettiği için bu yıl da ithalat rekorları kırılması sürpriz olmaz” diye konuştu.

Grafik: Sözcü

TÜİK verileri ne diyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında toplam 9,8 milyon ton ithal edildi. Bu buğdayın 8,4 milyon tonu ekmeklik, 1 milyon 453 bin tonu ise makarnalık buğdaydan oluştu. Böylece 2002 yılında 1 milyon 116 bin ton olan buğday ithalatı bugün 10 milyon ton sınırına ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre buğday tüketimi 2019’da 18,8 milyon tondu.