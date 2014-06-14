Türkiye Bingazi Başkonsolosluğu kapatılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Bingazi'de bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seyahat uyarısı yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"Bingazi ve diğer doğu vilayetlerindeki son günlerdeki hassas durum nedeniyle, Bingazi Başkonsolosluğumuz 14 Haziran 2014 tarihi itibariyle Bingazi’deki faaliyetlerini geçici olarak askıya alacak, Başkonsolos ve personeli çalışmalarını Trablus Büyükelçiliğimiz bünyesinde sürdürecektir.

Trablus Büyükelçiliğimiz ve Misurata Başkonsolosluğumuz faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vatandaşlarımıza mutlak bir mecburiyet bulunmadığı takdirde, Bingazi ve diğer doğu vilayetlerine seyahat etmekten imtina etmeleri, halihazırda bu bölgelerde bulunan vatandaşlarımıza ise mücbir sebepleri bulunmadığı takdirde, Beyda şehrindeki Labrak Havaalanı’ndan İstanbul, Tunus ve Trablus’a devam eden uçuşlardan yararlanarak, bu bölgeden ayrılmaları tavsiye edilmektedir.

Doğu Libya’dan çıkış için karayolunun kullanılması tavsiye olunmamaktadır.

Libya’da bulunan vatandaşlarımızın, olası acil durumlarda Bakanlığımızın 24 saat temelinde hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312-292 29 29) ve Trablus Büyükelçiliğimizle (00 218-21 340 11 40/41/ 43/44) irtibata geçmeleri mümkündür."