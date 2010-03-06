Türkiye bile bizi kabul ediyor

T24 - BDP Milletvekili Emine Ayna, Belçika'da terör örgütü PKK'ya yönelik dünkü geniş çaplı operasyonda partisinin Brüksel temsilciliğinin de basılmasına tepki gösterdi.



Partisinin Brüksel temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyen Ayna, "Türk askeri anayasası tarafından bile yasal olarak kabul edilen bir parti olan" BDP'ye ait temsilciliğin Belçika polisince terör örgütü tanımlamasıyla basılmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.



"Türkiye AB yoluna girerken, statükocu ve baskıcı anlayışın ortadan kalkacağı ve AB demokrasi kriterlerinin Türkiye'de de gelişeceği umudu içinde olduklarını" ifade eden Ayna, "Bizler Türkiye'nin değişmesini beklerken, AB değişerek statükocu ve baskıcı bir anlayış içine girmiştir. Bu, bugüne kadar nasıl Türkiye'yi bir çıkmaza sokmuşsa, başta Belçika olmak üzere Avrupa'yı da bir çıkmaza sokacaktır" dedi.





Zana'ya ödül veriyorsunuz



Emine Ayna, Avrupa Parlamentosu kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana'ya Saharov ödülü verirken, aynı siyasi mücadele içindeki arkadaşları olan Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ın AB üyesi Belçika'da terörist muamelesine tabi tutulmasını "şiddetle kınadıklarını" söyledi.



Ayna, Belçika'da PKK terör örgütüne ve bağlı kuruluşlara yönelik operasyonun ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Ermeni tasarısının oylanmasının hemen öncesine denk gelmesinin, "bir pazarlık sonucu olduğunu ve Türkiye'de gelişebilecek tepkileri aza indirmek ya da törpülemek" amacına işaret ettiğini öne sürdü.



Belçika'daki operasyonun Türkiye ile işbirliği içinde yapıldığını iddia eden Ayna, her iki ülkenin benzer suçlamalarda bulunduğunu ve baskınlarda benzer yöntemler uyguladığını söyledi.



Ayna, Belçika'daki operasyonda parti temsilciliklerinin basılması nedeniyle yargıya suç duyurusunda bulunacaklarını ve gerekirse Avrupa İnsan hakları Mahkemesine başvuracaklarını ifade etti.



Terör örgütüyle ilgisi bulunan dernek, hücre evi ve kuruluşlara yönelik dünkü baskınlarda BDP Brüksel temsilciliğine de giren polis, temsilci Eyyüp Doru'yu gözaltına alarak, bürodaki bilgisayarlara ve evraka el koymuştu. Doru, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, temsilciliğe ait bilgisayar ve dokümanların incelenmesi sürüyor.





