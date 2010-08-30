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Ekonomi

Türkiye beyin göçünde 24. sırada

Yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye gitmesi olarak tanımlanan beyin göçünde Türkiye 24’üncü s&#

30 Ağustos 2010 03:00

T24- Yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilimadamı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye gitmesi olarak tanımlanan beyin göçünde Türkiye 24’üncü sırada bulunuyor.


Genç Girişim ve Yönetişim Birliği (GGYB) Başkanı Metin Özbek, Türkiye’nin dünyada beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde 24’üncü sırada yer aldığını vurgulayarak, her yıl Türkiye’de iyi eğitim gören 100 kişiden 59’unun beyin göçüyle kaybedildiğine dikkat çekti.

Taraf gazetesinde yer alan haberde, Özbek, siyasetin ve iş dünyasının Türkiye’de beyin göçüne duyarsız kaldığını vurgulayarak, "Yurtdışında önce eğitim ve kariyer, sonra iş ve eş arayan gençlerimizin bir kısmı da üniversitelere giremediğinden yurtdışında okumayı tercih ediyor. Beyin göçünün ülkemize maliyeti sanıldığından daha yüksek" dedi. Özbek, dünyada da önemli bir sorun olan beyin göçünün az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru aktığını ifade ederek, yapılan anketlere göre beyin göçü ve istihdam sorununun, siyasi istikrarsızlıktan sonra yüzde 31 ile Türkiye’nin ikinci büyük soru olduğunu ortaya koydu.

 
Çoğu geri dönmüyor


Gençlerin bir kısmının üniversiteye giremediğinden yurtdışında okumayı tercih ettiğini söyleyen Özbek, ""İstatistiklere göre yurtdışında eğitim alanların yüzde 77’si Türkiye’ye dönmüyor. Çünkü işletme tahsili alan bir gencin aldığı maaş Türkiye’de 700 TL iken, ABD’de 7000 dolar oluyor" dedi. Özbek, devlet ve üniversitelerin işbirliği yaparak bu gençlere iş imkânı sağlanmasını önerdi.

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