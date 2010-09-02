Türkiye beşte beş yaptı...

T24 - 12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki son maçında Çin'i 87-40 mağlup etti ve grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı.
Maçın başından itibaren ağırlığını sahaya koyan 12 Dev Adam, maçtan 37 sayı farkla ayrılmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
- Bir sayı da Oğuz Savaç'tan. 87-40
- Semih tüm sahayı dolaştı ve sol eliyele smacı vurdu. 85-40
- Maçta bu kadar fark olmasına rağmen takımımız oyunu bırakmıyor. Hem hücumda hem savunmada hep aynı şekildeyiz. 78-35
- Semih topu güzel sakladı ve turnikeyi bıraktı. 76-33
- Sinan içeri girmek istedi ama faule mağruz kaldı.
- Semih Erden'den mükemmel bir smaç geldi. 73-33
- Sinan Güler, içeri girdi Oğuz'dan pası aldı ve sayıyı bıraktı. 71-30
- Bir sayı daha geldi. 68-30
- Shulong'un sayısıyla skor 66-28 oldu.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 66-25 ÇİN
- Barış Ermiş'in güzel pasını Ömer Aşık aynı güzellikde smaçla tamamladı. 57-22
- Bir 3'lük daha Oğuz Savaş'tan. 52-19
- Oğuz Savaş, kendine gelen güzel pası smaçla tamamladı. 49-17
- Sinan topu çaldı ve pozisyonu smaçla tamamladı. 47-15
- Bir 3'lük de Ender Arslan'dan. 45-15
- Arkasından Oğuz ile 3'lüğü bulduk. 42-15
- Peng Zhou'nun sayısıyla skor 39-15 oldu.
İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 39 - 13 ÇİN
- Sayılarımız arka arkaya gelmeye devam edşyor. Bir sayı da Sinan'dan. 37-13
- Bir sayı da Oğuz Savaş'tan. 32-13
- Çin arka arkaya top kayıpları yapmaya devam ediyor.
- Cenk kendine pozisyon yarattı ve 3'lüğü gönderdi. 26-13
- Semih pota altında topu kadptı ve smacı vurdu. 23-13
- Zhang'ın sayısı ile skor 19-13 oldu. Ona da Cevap Ömer'den geldi. 21-13
- Sun Yue'nin 3'lüğü ile skor 19-9 oldu.
- Ender'den Ömer'e süper asist gelince Ömer de bunu geri çevirmedi. 19-6
- İkinci çeyreğe Ömer Aşık'ın sayısıyla başladık. 17-6
İLK ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 15-6 ÇİN
- Hidayet'in 3'lüğü ile skor 15-4 oldu.
- Hido'nun çok güzel pasını Semih smaçla tamamladı. 12-2
- Bu karşılaşmada savunmayı çok iyi yapıyoruz. Heniz bizim 10 sayımıza karşı onlar 2 sayı üretebildi.
- Hido'nun pasını Ömer güzel değerlendirdi. 8-2
- Oğuz ve Ömer'in başarılı ikili oyunu sonrasında Ömer sayıyı bıraktı. 6-2
- Sinan'ın güzel pasında Oğuz turnikeyi bıraktı. 4-2
- Maçın ilk sayısı onlardan. 0-2
- Hido, ön alanda boş kaldı, 3'lüğü gönderdi ama başarılı değil.
- Ömer Aşık içeri yüklenmek istedi ama hücum faul yaptı.
- Hava atışı yapıldı. İlk hücum Çin takımının. Son grup maçımızdan da galibiyetle ayrılalım.
12 Dev Adama başarılar...