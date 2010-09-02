Türkiye beşte beş yaptı...

T24 - 12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki son maçında Çin'i 87-40 mağlup etti ve grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı.





Maçın başından itibaren ağırlığını sahaya koyan 12 Dev Adam, maçtan 37 sayı farkla ayrılmayı başardı.





MAÇTAN DAKİKALAR



- Bir sayı da Oğuz Savaç'tan. 87-40

- Semih tüm sahayı dolaştı ve sol eliyele smacı vurdu. 85-40

- Maçta bu kadar fark olmasına rağmen takımımız oyunu bırakmıyor. Hem hücumda hem savunmada hep aynı şekildeyiz. 78-35

- Semih topu güzel sakladı ve turnikeyi bıraktı. 76-33

- Sinan içeri girmek istedi ama faule mağruz kaldı.

- Semih Erden'den mükemmel bir smaç geldi. 73-33

- Sinan Güler, içeri girdi Oğuz'dan pası aldı ve sayıyı bıraktı. 71-30

- Bir sayı daha geldi. 68-30

- Shulong'un sayısıyla skor 66-28 oldu.





ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 66-25 ÇİN



- Barış Ermiş'in güzel pasını Ömer Aşık aynı güzellikde smaçla tamamladı. 57-22

- Bir 3'lük daha Oğuz Savaş'tan. 52-19

- Oğuz Savaş, kendine gelen güzel pası smaçla tamamladı. 49-17

- Sinan topu çaldı ve pozisyonu smaçla tamamladı. 47-15

- Bir 3'lük de Ender Arslan'dan. 45-15

- Arkasından Oğuz ile 3'lüğü bulduk. 42-15

- Peng Zhou'nun sayısıyla skor 39-15 oldu.





İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 39 - 13 ÇİN



- Sayılarımız arka arkaya gelmeye devam edşyor. Bir sayı da Sinan'dan. 37-13

- Bir sayı da Oğuz Savaş'tan. 32-13

- Çin arka arkaya top kayıpları yapmaya devam ediyor.

- Cenk kendine pozisyon yarattı ve 3'lüğü gönderdi. 26-13

- Semih pota altında topu kadptı ve smacı vurdu. 23-13

- Zhang'ın sayısı ile skor 19-13 oldu. Ona da Cevap Ömer'den geldi. 21-13

- Sun Yue'nin 3'lüğü ile skor 19-9 oldu.

- Ender'den Ömer'e süper asist gelince Ömer de bunu geri çevirmedi. 19-6

- İkinci çeyreğe Ömer Aşık'ın sayısıyla başladık. 17-6





İLK ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 15-6 ÇİN



- Hidayet'in 3'lüğü ile skor 15-4 oldu.

- Hido'nun çok güzel pasını Semih smaçla tamamladı. 12-2

- Bu karşılaşmada savunmayı çok iyi yapıyoruz. Heniz bizim 10 sayımıza karşı onlar 2 sayı üretebildi.

- Hido'nun pasını Ömer güzel değerlendirdi. 8-2

- Oğuz ve Ömer'in başarılı ikili oyunu sonrasında Ömer sayıyı bıraktı. 6-2

- Sinan'ın güzel pasında Oğuz turnikeyi bıraktı. 4-2

- Maçın ilk sayısı onlardan. 0-2

- Hido, ön alanda boş kaldı, 3'lüğü gönderdi ama başarılı değil.

- Ömer Aşık içeri yüklenmek istedi ama hücum faul yaptı.

- Hava atışı yapıldı. İlk hücum Çin takımının. Son grup maçımızdan da galibiyetle ayrılalım.





12 Dev Adama başarılar...











