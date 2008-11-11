Türkiye beş yıl sonra da 17. büyük ekonomi olacak

IMF tahminlerine göre, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2013 yılında 968,2 milyar dolara ulaşacak. Türkiye, rakamla dünyanın en büyük 17'inci ekonomisi olma unvanını sürdürecek.



Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2008-2013 tahminlerinden yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye'nin bu yıl için 798 milyar 863 milyon dolar olarak öngörülen GSYH'si gelecek yıl 789 milyar 72 milyon dolara gerileyecek.



Söz konusu rakam 2009'dan itibaren artışa geçecek ve 2010'da 828 milyar 487 milyon dolara, 2011'de 874 milyar 266 milyon dolara, 2012'de 920 milyar 654 milyon dolara ve 2013 yılında ise 968 milyar 203 milyon dolara çıkacak.



Türkiye mevcut eğilim devam ederse, 2014 yılına gelindiğinde trilyon dolarlık bir ekonomi olarak dünya sahnesindeki yerini alacak.



İlk 10 sıralaması değişecek



2008 yılı itibariyle 14 trilyon 334 milyar dolarlık GSYH'si bulunan ABD bu rakamı 5 yıl içinde 3 trilyon dolar daha artıracak ve 2013'de ABD'nin GSYH büyüklüğü, 17 trilyon 310,3 milyar doları bulacak.



GSMH büyüklüğü halen Almanya'nın yaklaşık yarısı kadar olan Rusya, 2013 yılında Almanya'ya yaklaşacak. 2013 yılında Almanya'nın GSYH'si 4 trilyon 376,3 milyar dolar, Rusya'nın GSYH'si ise 3 trilyon 725,4 milyar dolar olacak.



Halen 8. olan Rusya, Fransa, İngiltere ve İtalya'yı geride bırakarak, Almanya'dan sonraki 5'inci büyük ekonomi olacak. Çin, 2010 yılında Japonya'yı geride bırakarak ABD'nin ardından ikinci sıraya yükselirken, son 30 yıldır ikinci büyük ekonomi olan Japonya, üçüncülüğe gerileyecek.



2008 yılında 5. olan Fransa, 6. olan İngiltere, 2013 yılında, 7. olan İtalya ise 2011 yılında Rusya'nın ardına düşecek.



Brezilya'nın 2008 yılı itibariyle 1 trilyon 664,6 milyar dolar olarak ifade edilen GSYH'si 2013 yılında 2 trilyon doları aşacak. Hindistan'ın 1 trilyon 237,4 milyar dolar olan GSYH'si de 5 yıl sonra 2 trilyon dolara yaklaşacak ve 1 trilyon 977,5 milyar dolar olarak gerçekleşecek.



2013'de 1 trilyon 119,7 milyar dolarlık GSYH'ye ulaşması beklenen Hollanda'nın ardından 17. sırada yer alacak Türkiye'yi, Suudi Arabistan, Polonya ve Endonezya takip edecek.



IMF tahminlerine göre, dünyanın 50 büyük ekonomisi ve bu yılla birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte ulaşacakları GSYH rakamları milyon dolar olarak şöyle:

