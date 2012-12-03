Türkiye benzini yurt içinde 4,60 TL'ye satıyor, 1,43 TL'ye ihraç ediyor

Türkiye'nin mazot ihtiyacı benzine olan talebin 7 katı, mazot ihtiyacını karşılamak için işlenen ham petrolden talebin üzerinde benzin elde ediliyor. Benzin Türkiye'de ki satış fiyatının üçte biri fiyata ihraç ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Şükrü Kızılot'un köşesine taşıdğı habere göre Türkiye’de pompa fiyatı şu anda litresi 460 kuruş olan benzin, yurtdışına litresi 143 kuruşa satılıyor. 10 ayda 2.5 milyon ton benzin 2 milyar dolara dışarı satıldı.

Kızılot'un yazısı özetle şöyle;

2012 yılının Ocak-Eylül döneminde, 1 milyon 908 bin 310 ton (yani 2 milyon 527 bin litre) 95 oktan benzin, 2 milyar 21 milyon 942 bin dolara, yurt dışına satıldı!.

Başka bir anlatımla, litresi 80 cente yani 1,43 liraya benzin ihraç edildi.

Bu 2012 yılının dokuz aylık rakamları. Yıl sonuna 2 milyon tonu da aşacak.

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Türkiye sadece benzin değil, ürettiği fuel oili de tüketemiyor.

Türkiye’de üretilen fuel oilin yarısından fazlasını yurt dışına satıyoruz.

Merak edenler için açıklayalım.

2011 yılında 2 milyon 147 bin ton fuel oil yine düşük fiyatla ihraç ettik.

Türkiye yurt dışından “ham petrol” ithal ediyor.

Ham petrol rafineride işleme tabi tutulduğunda, tabloda gördüğünüz gibi belli oranlarda motorin, benzin, fuel oil, LPG vb. ürünler elde ediliyor.

Tablodan da fark ettiğiniz gibi, ithal edilen ham petrolden; yüzde 33,4 motorin, yüzde 20.4 benzin elde ediliyor.

Türkiye’de, motorine olan talep ise, benzine olan talebin yaklaşık 7 katı.

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Bu aşamada, Türkiye’de ham petrolden zorunlu olarak üretilen benzinin yarısı tüketilemiyor. Böyle olunca, Türkiye tüketemediği benzini yurt dışına ortalama 1,43 TL civarında ihraç ediyor!

Daha açık bir anlatımla, benzin Türkiye’de yaşayanlara 4,60 TL’ye, yurt dışına ise 1,43 TL’ye satılıyor!

Oysa, motorinin satış fiyatı yükseltilmeden, benzinin satış fiyatının, yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan vergileri indirmek suretiyle düşürülse, örneğin 4 TL ya da 3,90 TL olsa, belli bir süreçte benzin tüketimi artar. Dışarıya daha az benzin satılır. Yurt dışına 1,43 TL’ye satılan benzin, yurt içinde 3,90 TL’ye satılırsa, devlet milyarlarca lira ek gelir elde eder. Yurt dışından ham petrol ithalatı azalır ve daha az dövizimiz dışarı çıkar. Cari açık da azalır.

Olay bu kadar basit...