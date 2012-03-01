T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye benzindeki vergide Avrupa lideri

2011 yılında benzinde litrede ortalama 1,04 Euro vergi alınan Türkiye, AB ülkeleri arasında en yüksek verginin bulunduğu ülke oldu

01 Mart 2012 13:30

 

T24 - Türkiye, 2011 yılında benzindeki dolaylı vergide (KDV ve ÖTV) Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada, motorinde ise İngiltere ve İsveç'ten sonra üçüncü sırada yer aldı.
 
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2011 yılında benzinde litrede ortalama 1,04 Euro vergi alınan Türkiye, AB ülkeleri arasında en yüksek verginin bulunduğu ülke oldu. Benzinde vergi miktarı bakımından Türkiye'yi 0,93 Euro ile İngiltere, 0,92 Euro ile İsveç, 0,89 Euro ile Danimarka, 0,88 Euro ile Belçika ve 0,87 Euro ile Almanya ve Hollanda takip etti.

Benzindeki vergi yükü litre başına, Fransa ve İtalya'da 0,86 Euro, Finlandiya'da 0,81 Euro, Slovakya'da 0,79 Euro, Çek Cumhuriyeti'nde 0,76 Euro, Avusturya ve Portekiz'de 0,73 Euro, Yunanistan ve Macaristan'da ise 0,72 düzeyinde gerçekleşti.

Avrupa ülkeleri içerisinde benzindeki vergi yükünün en düşük olduğu ülke litrede 0,47 Euro ile Slovenya. Slovenya'yı 0,49 Euro ile Estonya, 0,53 Euro ile de Güney Kıbrıs takip etti.


Türkiye motorindeki vergide üçüncü sırada


Motorindeki vergilere bakıldığı zaman ise AB ülkeleri arasında litrede 0,94 Euro ile motorindeki en yüksek dolaylı verginin bulunduğu ülke İngiltere. Bu ülkeyi 0,80 Euro ile İsveç ve 0,77 Euro ile de Türkiye izledi.

Avrupa'da motorinde en düşük verginin bulunduğunu ülke ise 0,47 ile Lüksemburg olurken, Lüksemburg'u 0,48 Euro ile Malta, 0,50 Euro ile Güney Kıbrıs izledi.


Tüketimin azalmasına neden oluyor


PETDER raporunda, yüksek dolaylı vergilerin pompa fiyatını artırdığı için tüketimin azalmasına neden olduğu, aynı zamanda dağıtım sektörünün finansman yükünü ve riskini artırdığı vurgulandı.

Her iki durumun da sektör için olumsuz etkiler yarattığı ifade edilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

''Türkiye'de dağıtım sektörü yüksek olan dolaylı vergiler peşin ödemekte, bunun geri ödemesini ise pompa satışları üzerinden (kredi kartı, taşıt tanıma, taksitlendirme, vadeli satışlar...vb) daha uzun bir süreç içinde tahsil edebilmekte ve bu nedenle verginin finansman maliyetinin yanı sıra finansman riskini de üzerinde taşımaktadır. Yüksek vergi ve verginin finansmanı da dağıtım sektörü açısından önemli bir yük teşkil etmekte olup bu durumun da Türkiye Avrupa pompa fiyatlarına ilişkin karşılaştırmalarda, Türkiye'deki dağıtım sektörünün Avrupa'dan yapısal farklılıklarının getirdiği etkilerle birlikte dikkate alınması gerekmektedir.''

PETDER raporuna göre, geçen sene benzinde bir litrelik pompa fiyatının ortalama 2,53 lirasını (pompa fiyatının yüzde 60,4'ünü) dolaylı vergiler oluşturdu. Bu tutar motorinde 1,86 lira (pompa fiyatının yüzde 51,1) ve otogazda ise 1,07 lira (pompa fiyatının yüzde 46,1'i) olarak hesaplandı.

Böylece tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre petrol sektöründen sağlanan vergiler 2011'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 45,9 milyar lira düzeyine ulaştı. 2005 yılından bugüne kadar olan dönemde ise petrol sektöründen sağlanan dolaylı vergi geliri 234 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan, geçen sene akaryakıt ürünlerinden alınan dolaylı vergilerin yüzde 32,2'si motorinlerden, yüzde 6,6'sı benzinlerden, yüzde 6,5'u LPG'den, geri kalanı da diğer siyah ürünlerden sağlandı.

 

ETİKETLER

Türkiyebenzin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24