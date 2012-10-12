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Ekonomi

Türkiye benzin rekorunu yeniledi!

Dünyanın en pahalı benzinini kullanan Türkiye, bu unvanı kolay kolay bırakmayacağa benziyor.

12 Ekim 2012 18:53

Benzin fiyatları litrede 8-9 kuruş artırıldı. Benzin fiyatı geceyarısından itibaren 4,92 liraya yükselecek.

Benzine bu geceyarısından geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin fiyatı 4,92 liraya kadar yükselecek.
 
22 Eylül’de ÖTV’nin 30 kuruş artırılmasıyla otomatik olarak gelen 26 kuruşluk zammın üstüne, bir hafta sonra yapılan 9 kuruşluk zam sonrası Türkiye dünyanın en pahalı benzinini tüketen ülke konumuna gelmişti.
 
Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan ve kişi başına ortalama milli geliri 100 bin dolar seviyesinde bulunan Norveç’te bir litre benzin 2.06 Euro’ya (4.77 TL) satılıyor.
 

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