'Türkiye benimle görüşsün'

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, 'ülkesinin' AB dönem başkanlığı programını anlatmak için geldiği Strasbourg'da Türkiye'yi bir kez daha adada 'işgal gücü' olmakla suçladı. Hristofyas Ankara'nın kendisini muhatap almasını da istedi.

Rum lider Dimitris Hristofyas'ın katıldığı Avrupa Parlamentosu genel kurul oturumunda Kıbrıs sorunu değil, Türkiye'nin "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin AB dönem başkanlığını boykotu gündeme geldi.

Avrupa Parlamentosu genel kuruluna hitap eden Hristofyas, oturumda kendisini adadaki çözümsüzlüğün sorumluları arasında gösteren Liberal grup temsilcilerine "Türkiye benimle görüşmek istemiyor. Gidin Türkiye'ye Hristofyas'la görüşmesini söyleyin" yanıtını verdi.

Hristofyas genel kuruldaki oturumun ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la ortak basın toplantısı düzenledi. Schulz, basın toplantısında, Türkiye'nin "Kıbrıs Cumhuriyeti" dönem başkanlığını tanımıyor olmasını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, "Son Ankara ziyaretimde Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ve Meclis Başkanı Çiçek'e 'AB size üye olmayacak siz AB'ye üye olacaksınız' hatırlatmasında bulundum. Bana 'Sen Almansın seni kabul ediyoruz, sen Rumsun seni kabul etmiyoruz' denmesini kabullenemem. Şahsen hâlâ Türkiye'nin AB üyelik perspektifini destekliyorum ama bunun böyle mümkün olamayacağını söylememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'Ülkemiz Türklerin işgali altında'

Hristofyas ise, Schulz'un bu ifadeleri üzerine söz alıp, "Başkan Schulz'a Kıbrıs Cumhuriyeti dönem başkanlığına verdiği destek ve Türk tehdidine karşı Avrupa Parlamentosu'nun ilkesel tutumunu hatırlattığı için minnettar olduğumu ifade etmek isterim. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin komşusunun tehdit dolu varlığı karşısında Avrupa Parlamentosu başkanının bunları hatırlatması önemlidir. Unutmamak gerekiyor, ne yazık ki ülkemiz topraklarının kaydadeğer bir bölümü Türklerin işgali altındadır" dedi.

Rumlara, Rus eleştirisi

Hristofyas, gerek AP genel kurulunda gerekse basın toplantısında Rusya ile sıkı ilişkisini konu alan eleştiri ve sorulara yanıt vermek zorunda kaldı. AP üyesi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine mensup bazı parlamenterler Kıbrıs'ın içinde bulunduğu ekonomik krizle mücadele amacıyla Rusya'dan mali yardım almasını eleştiren konuşmalar yaptılar.