Türkiye Belediyeler Birliği: Birliğimiz şeffaf ve hukuka uygun olarak yönetilmektedir

Türkiye Belediyeler Birliği, (TBB) "Birliğimiz şeffaf ve hukuka uygun olarak yönetilmektedir" açıklamasında bulundu.

TBB'nin açıklamasında, "Birliğin yüzde 65 gelirinin bazı CHP'li belediyeler tarafından aktarılan gelirlerden oluştuğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Belediyeler Birliğine hiçbir belediye tarafından bugüne kadar herhangi bir para aktarılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Birliğin internet sitesinden, CHP'nin TBB'ye yönelik iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, birliğin tüm belediyelerin doğal üyesi olan bir kamu tüzel kişiliğe sahip olduğu vurgulandı.

"Birliğimiz, gelir ve giderleri ile faaliyetleri Sayıştay tarafından 2018'de denetlenmiştir"

TBB kaynaklarının parti ayrımı yapılmadan belediyelerin hizmetinde kullanıldığının vurgulandığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde projeye katılan belediyelere bisiklet hibe edildiği, Ankara'ya gelen ve transfer talebinde bulunan belediye başkanlarına transfer hizmeti sunulduğu, birlik konukevinden talepte bulunan belediye başkan ve personeline konaklama imkanı sağlandığı bildirildi.

TBB'nin, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından denetlendiği hatırlatılarak, şu açıklamalara yer verildi:

"Birliğimiz, gelir ve giderleri ile faaliyetleri Sayıştay tarafından 2018 yılında denetlenmiştir. Birliğimizin 6 Ocak 2022 tarih ve 5094 sayılı yazısıyla Sayıştay Başkanlığına birliğimizi denetlenmesi için tarafımızdan başvuru yapılmıştır. Ayrıca 4 CHP'li encümen üyemizin, 25 Ekim 2021'de savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine mülkiye başmüfettişleri tarafından birliğimizde denetim sürmektedir. Birliğimiz şeffaf ve hukuka uygun olarak yönetilmektedir. Birliğin tüm faaliyetlerinin yanında dağıtılan tüm araç ve ödüllere her yıl birlik faaliyet raporunda yer verilmektedir. Bugüne kadar faaliyet raporuna, Cumhuriyet Halk Parti'li meclis üyelerinin de dahil olduğu Birlik Meclisi tarafından herhangi bir itiraz olmamış, faaliyet raporları oybirliği ile kabul edilmiştir."

Ne olmuştu?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Başkanlığındaki CHP heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği’nin CHP’li belediyelere kaynak aktarmadığı gerekçesiyle denetlenmesi talebini Sayıştay Başkanı’na iletmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belediyeler Birliği, İstanbul'a, Türkiye’deki tüm CHP'li belediyelere tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. Yüzde 50 bütçesini sağlayan CHP'li belediyelere yüzde 3-5 oranında bile katkı sunmadan... Başındaki belediye başkanı, kendi iline sağladığı faydaların listesini çıkarsın yayınlasın. Utanç verici" sözlerini kaydetmişti.