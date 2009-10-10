Türkiye Belçika

A Milli Takımımız, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup maçında bu akşam Belçika ile saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Milliler sahaya; Volkan, Gökhan, Önder, Servet, Hakan Balta, Hamit, Ayhan, Nuri Şahin, Tuncay, Ceyhun Eriş ve Nihat onbiri ile çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'taki 9. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Roi Baudouin Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve FOX TV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Matteo Trefoloni yönetecek. Trefoloni'nin yardımcılıklarını Cristiano Copelli ve Massimiliano Grilli yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Luca Banti olacak.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in, cezası nedeniyle tribünde olacağı maçta, ay-yıldızlı ekipte sarı kart cezalıları Emre Belözoğlu ile Arda Turan forma giyemeyecek. Aday kadroda yer alan futbolculardan Sercan Yıldırım sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Nuri Şahin ilk onbirde sahaya çıkacak.

Türkiye'nin mücadele ettiği 5. Grup'ta bugün ayrıca Estonya-Bosna Hersek ve Ermenistan-İspanya maçları da oynanacak.

Gözler Estonya-Bosna Hersek maçında

İspanya'nın liderliği ve finallere katılma hakkını garantilediği grupta Bosna-Hersek ile Türkiye arasındaki ikincilik yarışı bugün şekillenebilir.

Gruptaki son 2 maçlar öncesi Bosna-Hersek, Türk Milli Takımı'nın 4 puan ve 10 gol averajı önünde bulunuyor.

Bosna-Hersek, bugün TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada deplasmanda Estonya'yı yenmesi durumunda, Belçika-Türkiye maçının sonucunu beklemeden tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine gitmek için play-off baraj müsabakaları oynama hakkını kazanacak.

Bosna-Hersek'in puan kaybı halinde ise gözler Belçika-Türkiye maçına çevrilecek ve ay-yıldızlı ekip rakibini yenerse, play-off oynama umutlarını 14 Ekim'de yapılacak son maçlara taşıyacak.





Muhtemel 11'ler:

Belçika



Gillet

Swerts

Van Buyten

Vermaelen

Deschacht

De Camargo

Mudingayi

Martens

Dembele

Tom De Sutter

Sonck

Türkiye



Volkan

Gökhan

Önder

Servet

Hakan

Hamit

Ayhan

Selçuk

Nuri

Tuncay

Nihat