Türkiye bekâret için 25 bin Euro ödeyecek

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yeniden haksız bulundu. AİHM, gözaltına alındıktan sonra cinsel taciz ve tecavüze uğradıklarını, zorla bekâret testi yaptırıldığını savunan Nazime Ceren Salmanoğlu ve Fatma Deniz Polattaş’a toplam 25 bin EURO ödenmesini hükmetti.



AİHM, 1999 yılında 16 ve 19 yaşındaki iken İskenderun'da PKK’ya karşı düzenlenen bir operasyon sırasında gözaltına alınan Nazime Ceren Salmanoğlu ve Fatma Deniz Polatlaş’ın, kötü muamele, cinsel taciz ve tecavüze uğradıkları, bekâret testine tabi tutulduğu gerekçesiyle yaptıkları başvuru üzerinde açılan dava Türkiye aleyhinde sonuçlandırdı.



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kötü muameleyi yasaklayan 3. maddesinin ihlal edildiğine karar veren Mahkeme, Türkiye’nin, PKK üyesi olmakla suçlanarak hapis cezalarına çarptırılan Salmanoğlu ve Polattaş’a manevi tazminat olarak 10 biner EURO mahkeme masrafları için de toplam 5 bin EURO'yu ödemesini hükmetti.

