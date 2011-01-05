-TÜRKİYE BBC NEWSNIGHT'TA GÜNDEME GELDİ LONDRA (A.A) - 05.01.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC'de dün akşam yayınlanan "Newsnight" programının 2011 yılıyla ilgili tahminler bölümünde Türkiye gündeme geldi. Programa konuk olan ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un 2005-2009 yıllarında Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Stephen Hadley ile İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in başdanışmanı Jonathan Powell, Türkiye'nin AB üyeliği ve izlediği politikalar konusundaki soruyu da yanıtladı. Stephen Hadley, Türkiye'nin AB'ye alınması gerektiğini vurguladı ancak bunun ABD'nin değil, AB'nin vereceği bir karar olduğunu söyledi. Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşarak Doğu'ya yaklaştığını söylemenin "biraz abartı" olduğunu kaydeden Hadley, "Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir köprü olduğunu söylüyoruz. Şu anda doğu ile Batı arasındaki bazı gerginlikleri gidermede rol oynayıp oynamayacaklarını görmeye çalışan bir Türk Başbakanı ve Dışişleri Bakanı var" dedi. Hadley, bazı yanlış adımlar atıldığını düşündüğünü belirterek, "Türkiye ile Avrupa ve ABD arasında daha yakın işbirliği ve koordinasyon olmalı, bunun bu yıl görüleceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in başdanışmanı Powell da, Türkiye'nin AB'ye alınması gerektiğini kaydederek, "Bu konuda şüphe olmamalı. Ancak ne yazık ki bazı AB ülkeleri Türkiye'nin üyeliğini istemiyor" dedi. Powell, "Erdoğan'ın hafife alındığını düşünüyorum. Tecrübelerime göre, Erdoğan Türkiye'nin ilk model lideri ve gerçek bir fark yaratıyor. Kürt sorunu ve Kıbrıs sorunu gibi konularda doğru şeyleri yapmaya çalışıyor" diye konuştu.