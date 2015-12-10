'Türkiye bazen IŞİD müttefiki gibi davranıyor'



Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milos Zeman, Türkiye'yi NATO üyesi olmasına rağmen IŞİD’le ittifak yapmakla suçladı. Zeman, Türkiye'nin bazen daha ziyade IŞİD'in bir müttefikiymiş gibi hareket ettiğini belirtti.

Zeman, Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasından dolayı IŞİD'e karşı hoşgörülü davrandığını öne sürdü ve Türkiye'nin AB içinde yeri olmadığını kaydetti.

71 yaşındaki Zeman, vatandaşlarla düzenlediği bir konferans sırasındaki konuşmasında ayrıca 'Türk büyükelçinin bana bu birkaç sözümden dolayı protesto notası göndermesini bekliyorum' dedi.

Zeman AB'nin Türkiye’ye sığınmacılarla ilgili olarak 3 milyar Euro ödeme kararı almasını da eleştirirken, Türkiye'nin olası AB üyeliğine de karşı çıkıyor.

Moskova'ya yakınlığıyla tanınan Zeman, Türkiye'nin Rus jetini düşürmesinin ardından yine Türkiye'ye yönelik eleştiriler yapmıştı.