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Spor

TÜRKİYE BAYAN JUDO TAKIMI, AVRUPA 3.SÜ OLDU İSTANBUL (A.A)

24 Nisan 2011 23:05

-TÜRKİYE BAYAN JUDO TAKIMI, AVRUPA 3.SÜ OLDU İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası kupa töreniyle sona erdi. Türkiye Bayan Takımı üçüncülük kupasını aldı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 4 gün süren şampiyona, takım final karşılaşmalarının ardından yapılan kupa töreniyle tamamlandı. Bayanlar takım müsabakalarında Fransa birincilik, Almanya ikincilik, Türkiye ve Ukrayna da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bireysel müsabakalarda hiç madalya kazanamayan Bayan Milli Takım sporcuları, kazanılan üçüncülük kupasıyla büyük sevinç yaşadı. Erkekler takım müsabakalarında birincilik kupasına Ukrayna ulaştı. Fransa ikinci, Gürcistan ve Almanya ise üçüncülükleri paylaştı. Türkiye, erkeklerde ilk turda Yunanistan'a yenilmişti. -1 BRONZ, 1 ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI- Türkiye müsabakaları bayan takımının kazandığı üçüncülük kupası ve erkekler 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu'nun kazandığı bronz madalya ile kapadı. Erkekler 90 kiloda da Yunus Emre Bayındır, 7. olma başarısı gösterdi. -BAYANLARDA FRANSA- Bireysel müsabakaları Fransa, 4 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya ile tamamladı. Fransa, altın madalyaların 3'ünü, gümüş ve bronz madalyaların tamamını bayanlarda elde etti.  Bireysel madalya sıralamasında Fransa'yı, kazandığı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalyayla Rusya ile, 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan Macaristan izledi. Bayanlar bireysel madalya sıralamasında Fransa ilk sırada yer aldı. Erkekler sıralamasında ise 1 altın, 1 gümüş, 1 de 7'incilik elde eden Azerbaycan ilk sırayı elde etti.  -MÜSABAKALAR 100 TV KANALINDA YAYIMLANDI- Judo Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyona, 20 ülkeden 100'e yakın televizyon kanalının yayınında yer buldu. Müsabakalara 120'inin üzerinde basın mensubunun akredite olduğu da belirtildi. -TOPLAM 132 BİN AVRO ÖDÜL DAĞITILDI- Şampiyonada EJU, toplam 132 bin avro para ödülü dağıttı. Bireysel müsabakalarda birinciler 2 bin 500, ikinciler bin 500 ve üçüncüler 500 avro, takım müsabakalarında birincilere 10 bin, ikincilere 5 bin ve üçüncülere 3 bin avro para ödülü verildi. -2012 RUSYA'DA- Kupa töreni öncesinde, 2012 Avrupa Şampiyonası'na Chelyabinsk kentinde ev sahipliğine hazırlanan Rusya Judo Federasyonu'ndan asbaşkan Dimitry Chernykh, Avrupa Judo Birliği (EJU) flamasını Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal'dan teslim aldı.

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