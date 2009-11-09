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Ekonomi

Türkiye bavulla para kaçakçılığında dünya lideri

Genellikle uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan paraların en çok giriş çıkış yaptığı ülkenin Türkiye olduğu açıklandı.

09 Kasım 2009 02:00

Dünya  gümrükleride geçen hafta yapılan kontrollerde 3.5 milyon dolar yasadışı kayıtsız para ele geçirildiği ve genellikle uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bu paraların en çok giriş çıkış yaptığı ülkenin Türkiye olduğu açıklandı.

Amerikan Göç ve Gümrük Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, 83 ülke gümrüklerinde geçen hafta yapılan rutin kontrollerde çantaların gizli bölmelerine yerleştirilmiş toplam 3.5 milyon dolar “kirli” ve kayıtdışı para bulunduğu ve bu paranın çoğunlukla yasadışı örgütleri tarafından kaçırıldığı belirtildi. Amerikalı gümrük yetkilisi John Morton, “Kaçakçılık olayları hemen hemen her gün her ülkenin sınırında yaşanabiliyor. Kuryeler günden güne para kaçırmak için daha farklı yollar buluyor. Örneğin geçen hafta bir ceketin vatkasının içinde para bulundu” diye konuştu.

Uluslararası Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya ise en fazla miktarın Türkiye gümrüklerinde yaşanmasına çok şaşırdığını belirterek, “Sadece 1 haftada Türkiye gümrüklerinde bavulların gizli bölmelerinde 500 bin dolar ele geçirildi. Paraların rotası Arap ülkeleri, Latin Amerika ve Kuzey Afrika. Bu paralar muhtemelen uyuşturucu kaçakçılığında kullanılıyor” dedi.

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