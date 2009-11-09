Türkiye bavulla para kaçakçılığında dünya lideri

Dünya gümrükleride geçen hafta yapılan kontrollerde 3.5 milyon dolar yasadışı
kayıtsız para ele geçirildiği ve genellikle uyuşturucu kaçakçılığında
kullanılan bu paraların en çok giriş çıkış yaptığı ülkenin Türkiye
olduğu açıklandı.
Amerikan Göç ve Gümrük Dairesi’nin yaptığı
açıklamaya göre, 83 ülke gümrüklerinde geçen hafta yapılan rutin
kontrollerde çantaların gizli bölmelerine yerleştirilmiş toplam 3.5
milyon dolar “kirli” ve kayıtdışı para bulunduğu ve bu paranın
çoğunlukla yasadışı örgütleri tarafından kaçırıldığı belirtildi.
Amerikalı gümrük yetkilisi John Morton, “Kaçakçılık olayları hemen
hemen her gün her ülkenin sınırında yaşanabiliyor. Kuryeler günden güne
para kaçırmak için daha farklı yollar buluyor. Örneğin geçen hafta bir
ceketin vatkasının içinde para bulundu” diye konuştu.
Uluslararası
Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya ise en fazla miktarın
Türkiye gümrüklerinde yaşanmasına çok şaşırdığını belirterek, “Sadece 1
haftada Türkiye gümrüklerinde bavulların gizli bölmelerinde 500 bin
dolar ele geçirildi. Paraların rotası Arap ülkeleri, Latin Amerika ve
Kuzey Afrika. Bu paralar muhtemelen uyuşturucu kaçakçılığında
kullanılıyor” dedi.