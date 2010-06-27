Türkiye Batı'ya bağlılığını göstermeli

T24- Dünya basınındaki “Türkiye yüzünü doğuya çevirdi” yorumlarına sert tepki gösteren Ankara, ilk kez Amerika’dan da aynı suçlama ile karşı karşıya kaldı. ABD Dışişleri’nin iki numarası, Washington’da konunun görülmedik düzeyde sorgulandığını ve bunun da başlı başına kötü bir durum olduğunu söyledi

Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen G-20 zirvesinde gerçekleşen Obama-Erdoğan görüşmesine saatler kala Amerikan yönetimi ilk kez Türkiye’deki “eksen kayması” tartışmaları konusunda yorumda bulundu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri’nin Avrupa ve Avrasya İşleri Departmanı’nın başında bulunan Philip Gordon, Amerikan haber ajansı Associated Press’e (AP) verdiği röportajda “Türkiye batıya bağlılığını göstermelidir” ifadesini kullandı. AP ajansının “Kritik öneme sahip NATO müttefiki Türkiye’ye yönelik nadir görülen bir eleştiri” yorumuyla verdiği röportajda Gordon “Türkiye’nin NATO, Avrupa ve ABD’ye bağlı olduğunu biliyoruz, ama bunun gösterilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

‘Washington anlayamadı’

Gordon Türkiye’deki eksen kayması tartışmalarını da ima ederek, “Bu konuda insanlar daha önce olmadığı şekilde sorular soruyor. Bu, başlı başına kötü bir durum ve Türkiye’nin destek beklediği konularda ABD’nin destek vermesini zorlaştırıyor” diye konuştu. Türkiye’nin İran’a yaptırımlar konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Brezilya ile birlikte kullandığı “hayır” oyuna da değinen Amerikalı diplomat, “Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nde yaşananlar konusundaki açıklamaları Washington’da tam olarak anlaşılmadı. Türkiye’nin yönü ve ABD ile stratejik ortaklığa bağlılığı konusunda çok fazla soru var. NATO üyesi ve ABD’nin stratejik ortağı Türkiye çekimser kalmadı, ‘Hayır’ dedi ve Amerikalılar bunun neden olduğunu anlayamadı” dedi.

Büyükelçi Tan: Haksızlık

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Gordon’un sözlerinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Türkiye’nin NATO’ya bağlılığının güçlü olduğunu ve sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Tan, “Ben bu değerlendirmenin haksız olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Türk yetkililerinin, Türkiye’nin niçin İran’a yaptırımlar uygulanması kararına karşı oy kullandığını Amerikalı muhataplarına defalarca anlattığına işaret eden Tan, “Başka türlü oy kullanamazdık. Kendi itibarımız söz konusuydu” dedi.