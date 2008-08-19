Türkiye, Batı'dan koptu

Los Angeles Times, saygın Amerikan düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Soner Çağaptay'ın Türkiye-İran ilişkileriyle ilgili bir makalesine yer verdi. Çağaptay, İran devlet başkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Türkiye ziyaretine değinerek, Batı'nın Tahran'a karşı artık Ankara'ya güvenemeyeceğini savundu ve şu ifadeleri kullandı:



'Türkiye ruhunu kaybetti'



"Türkiye, NATO veya Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ilk kez Ahmedinejad'ı davet ederek Batı'yla ilişkileri kopardı. Batı, artık Türkiye'yi Tahran'a karşı kararlı bir müttefik olarak göremez. Türkiye, özellikle 1979 İslam Devrimi sonrasında Batıyla birlikte hareket etmişti. Ancak, 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkiler arttı. Türkiye, eskiden müttefiklerini demokrasi, laiklik, Batı kimliği, açık toplum gibi ortak değerlere göre belirlerdi. Ahmedinejad'ın İstanbul ziyareti, aradan yıllar geçtikten sonra Batı'nın Türkiye'yi, Türkiye'nin de ruhunu kaybettiği bir dönüm noktası olarak hatırlanacak." (Tempo24)



