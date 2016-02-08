Türkiye Başkonsolosluğu'na Öcalan posteri asıldı

Türkiye'nin Bordeaux Başkonsolosluğu önüne gelen yaklaşık 60 kişilik grup başkonsolosluk önünde PKK yanlısı slogan atarak eylem yaptı. Yetkililer, bölgede bulunan polis kuvvetinin takviye edilmesini istedi. Bu sırada, başkonsolosluk binasının balkonuna tırmanan bir kişi sarı-yeşil-kırmızı bir bayrak ve Öcalan posteri astı.

Radikal'de yer alan habere göre; Grup bir müddet slogan atmaya devam ettikten sonra polis zoruyla dağıtıldı. Olay esnasında başkonsolosluk binasına zarar gelmediği öğrenildi.



Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre de Fransa makamlarından olayın faillerinin bir an önce yakalanması istendi ve bu konuda ilgili bütün düzeylerde girişimde bulunuldu