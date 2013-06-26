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Spor

Türkiye basketbolda Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu

17. Akdeniz Oyunları finalinde Sırbistan’la karşı karşıya gelen basketbol milli takımımız, maçı 79-62 kazanarak şampiyon oldu

26 Haziran 2013 06:35

Türkiye ve Sırbistan arasındaki maç hızlı başladı. İlk çeyrekte dengeler sürekli değişirken Milli Takım, pota altında sayı bulamayınca dış atışlara ağırlık verdi. Maçın ilk dakikalarında Barış Hersek ve Serhat Çetin’in attığı üçlüklerle etkili olan milliler, ilk 5 dakikayı 9 – 11 önde tamamladı. Cemal Nalga’nın oyuna dahil olmasıyla ilk periyotu 18-21 önde kapatan Türkiye, ikinci periyota taraftarların da desteğiyle hızlı başladı.

Pota altında Oğuz Savaş ve dışarıdan da Melih Mahmutoğlu ile Serhat Çetin’in sayılarıyla etkili olan Türkiye, rakibine ilk 6 dakikada sadece 3 sayı şansı tanıdı ve farkı bir anda 17’yı kadar çıkarttı (21-38). Türkiye etkili oyunuyla soyunma odasına 28-45 önde giren taraf oldu. 

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise Sırbistan oldu. Savunmada dikkatli bir oyun sergileyen Sırbistan farkı 11’e kadar indirdi. Bogdan Tanjevic’in mola almasıyla birlikte toparlanan milliler, özellikle pota altından Cemal Nalga’nın bulduğu sayılarla oyunu tekrar hakimiyetine aldı. (42-60). Üçüncü periyotun kalan dakikalarında da aynı performansını sürdüren Milli Takım, son çeyreğe de 47-62’lik skorla girmeyi başardı. Final periyotunun hemen başında üçüncü çeyrekte olduğu gibi Sırbistan, yakaladığı 6-0’lık seriyle farkı 9’a kadar çekti (53-62).

Serhat Çetin’in oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olan oyuncularımız, farkı tekrar yükseltti.Son dakikalarda etkili oyununu iyice arttıran Milli Takım, Sırbistan’ı 62-79’luk skorla devirerek tarihinde ikinci kez Akdeniz Oyunları’nda altın madalyaya ulaştı. 

Mersin’de gerçekleşen karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Ali Özsoy, Operasyonlar Direktörü Emin Balcı, Uluslararası İlişkiler Direktörü Emir Turam, Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş, Medya Müdürü Serdar Ateş ve FIBA kokartlı hakem Recep Ankaralı da takip etti.

SALON: Servet Tazegül Spor Salonu 

HAKEMLER: Carlos Cortes, Vladimir Tsekov, Petar Denkovski 

SIRBİSTAN: Filip Covic, Nemanja Arnautovic, Milos Dimic 13, Nikola Malesevic 4, Djordje Drenovac 6, Stefan Jovic (3 ribaunt), Stefan Zivanovic 8, Nikola Kalinic 16 (4 ribaunt), Darko Balaban 9 (5 ribaunt), Dorde Majstorovic 4, Nikola Markovic 3, Stefan Nastic 

TÜRKİYE: Doğuş Balbay 2, Can Maxim Mutaf, Barış Ermiş 13 (6 asist), Barış Hersek 6, Birkan Batuk 9, İzzet Türkyılmaz 9 (9 ribaunt), Cemal Nalga 14 (3 ribaunt), Oğuz Savaş 8 (7 ribaunt), Emre Engin Bayav, Melih Mahmutoğlu 5, Deniz Kılıçlı (4 ribaunt), Serhat Çetin 13

 

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