Türkiye Basketbol Ligi'nde 18 maçta 'şüpheli bahis' iddiası

Olympiacos Kulübü başkanları Angelopoulos kardeşlerin sahibi olduğu Yunanistan'ın en büyük internet sitelerinden Skai.gr, Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 18 maçta şüpheli bahis yapıldığını iddia etti.

Haberde, 8 Ekim - 16 Aralık 2017 tarihleri arasında oynanan 18 BSL maçının manipüle edilerek 5 Yunan şehrinde (Keratsini, Kakllithea, Iliopoli, Kiato ve Chalkida) olağanüstü yoğunlukta bahis yapıldığı belirtildi.

İlk bulgulara göre, 3 hakemin maçlardaki toplam sayı miktarıyla oynayarak maçın gidişatını etkilediği iddia edildi.

Yunanistan Elektronik Suçlarla Mücadele biriminin bulgularına göre maçlardan 1 saat önce olağandışı bir bahis akışının olduğu ve bunların temel olarak 5 farklı Yunan şehrinde olduğu da haberde kaydedildi.

Ayrıca bahsi geçen maçlarda sonuçların Yunan bahisçilerin istediği şekilde sonuçlandığı da ifade edildi.

Yunan yargısının elinde Yunan ve Türk bazı isimler olduğu davanın da Atina'da Constantinos Simitzoglou tarafından inceleneceği belirtildi.