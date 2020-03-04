Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Darüşşafaka - Virtus Bologna maçının Belgrad'a alınmasına tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka Tekfen - Virtus Bologna maçının İtalya'daki Koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi. Türkoğlu, "Virtus Bologna’nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı bir ortam oluşturmaktadır" dedi.



7Days Eurocup Son 16 Turu B Grubu'nda İstanbul'da oynanması planlanan Darüşşafaka Tekfen- Virtus Bologna maçı, Euroleague yönetiminin aldığı karar ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi.

Euroleague'in bu tarz kararları alırken daha dikkatli olması gerektiğini belirten Türkoğlu şöyle dedi:

"Başlangıçta İstanbul’da oynanması gereken ancak İtalya’daki Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna’nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum.”