Türkiye Basketbol Federasyonu: Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka yeni sezona -1 puanla başlayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona -1 puanla başlayacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka için flaş bir karar aldı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 3 takımın gelecek sezon -1 puanla başlayacağı duyuruldu.



Federasyonun yaptığı açıklamada ilgili kısımda şu ifadeler yer aldı; "Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az % 40'ını belgelendirmek zorunda olmasına rağmen belgelendiremediği anlaşılan; Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Galatasaray Kulübü Derneği ve Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın 6. ve 11.maddesi uyarınca “1 puan silme” cezası uygulanmasına karar verilmiştir."