Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu: Tüm ligler sonlandırıldı; şampiyon ilan edilmeyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bütün liglerin sonlandırıldığını ve şampiyon belirlenmediğini açıkladı. Küme düşme çıkma işlemlerinin uygulanmayacağını belirten Türkoğlu, kararın takımlarla birlikte alındığını ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, profesyonel basketbol liglerinin sonlandırıldığını duyurdu. TBF Başkanı'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TBF olarak bugün tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon belirlenmemiştir. Erkek ve kadılar liglerinde kalan maçlar oynanmayacaktır.

2019-20 sezonu oynanmamış sayılacak, şampiyon ve küme düşen takımlar olmayacak.

Bir buçuk aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarmaya ve buna yönelik daha sağlıklı adımlar atmaya karar verdik. Kulüplerimizle istişare ederek bu kararı birlikte aldık.

Erkeklerde 16 takımdan 13'ü, kadınlarda 13 takımdan 11'i ligin sonlandırılması yönünde talepte bulundu."





