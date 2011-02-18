Türkiye, basın özgürlüğünün olduğu bir ülkeymiş!

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Atalay, Keçiören Hükümet Konağı'nın temel atma töreni sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Bir basın mensubunun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin Türkiye'deki basın özgürlüğüne ilişkin sözleri ile ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley'nin ''Kaygılıyız'' açıklaması yaptığını hatırlatması ve ''Bu, ABD ile ilişkilerde bir sıkıntı mı, kriz mi'' sorusunu yöneltmesi üzerine Atalay, şunları söyledi:''Türkiye, basın özgürlüğü açısından Amerika'dan daha çok basın özgürlüğünün olduğu bir ülkedir. Bu yeni Basın Kanunu'nu çıkaran hükümet olarak, ben basından da sorumluydum. Türkiye'nin çok değerli bir Basın Kanunu var. Türkiye, dünyanın diğer demokratik ülkelerinde olmadığı kadar basın özgürlüğünün olduğu bir ülke. Siz de yaşıyorsunuz zaten bunu, çok renkli basın hayatıyla, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, internet ortamıyla Türkiye, basın özgürlüğünün sonuna kadar yaşandığı bir ülke. Bu manada Türkiye'de hiçbir sorun yoktur.''Atalay, gerek basın özgürlüğü gerekse Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun uygulamalarına bakıldığında hukukun içerisinde görüşünü ifade etmek için hiçbir sorun olmadığını vurgulayarak, ''Eğer bazen müdahale edilmek zorunda kalınıyorsa gösterilerde, yürüyüşlerde, hukukun içine davet içindir. Gelsinler, normal bildirsinler, kendilerine yer tahsis edilsin, herkes görüşünü açıklasın ama çevreye zarar vererek, vatandaşın günlük hayatını yaşanamaz hale getirerek tabii hiç kimse hukukun dışında da toplantı, gösteri yürüyüşü yapmaz, yapamaz'' diye konuştu.Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve hukukun içinde her özgürlüğün bulunduğuna dikkati çeken Atalay, ''Türkiye'de şu andaki basın özgürlüğü, en ileri demokratik ülkelerinkinden daha ileri bir seviyededir. Çünkü diğerlerini biliyorum'' dedi.