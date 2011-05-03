Türkiye basın özgürlüğünde geriledi

T24 - Merkezi Washington'da bulunan İnsan Hakları Örgütü "Freedom House" 2011 Basın Özgürlükleri Raporu’nu açıkladı. 196 ülke arasında 112. sırada yer alan Türkiye'de basın özgürlüğünde ciddi gerileme yaşandığı açıklandı.







İnsan hakları ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom House 2011 Basın Özgürlükleri Raporu yayınladı. Dünya genelinde özgür ve bağımsız medyaya erişebilen insan sayısının son 10 yılın en kötü seviyesine gerilediği tespitinin yapıldığı raporda Türkiye "yarı özgür" ülkeler kategorisine dahil edildi.

196 ülkenin değerlendirildiği raporda türkiye 112. sırada yer aldı. Raporda, "Türkiye'nin notunun, Türk Ceza Kanunu’nun 301, 216'ıncı maddeleri ve Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde gazetecilere yönelik baskının arttığı vurgulandı.

Hukuki baskının, gazeteciler, editörler ve medya sahipleri arasında artan biçimde oto sansüre yol açtığı" öne sürüldü.

Kuruluş, Mısır ve Meksika'da artık basın özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini vurguladı. Listenin ilk üç sırasında ise İskandinav ülkeleri Finlandiya, İsveç ve Norveç bulunuyor.





